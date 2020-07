Joachim gav interview få timer før blodprop

Kort før prins Joachim blev ramt af en blodprop i hjernen fredag, blev han interviewet af det franske medie La Depeche.

Det var blot to timer før, han fik blodproppen, at han ifølge det franske medie talte med dem.

Mediet tog tilmed en foto af prins Joachim og Prinsesse Marie under deres besøg.

Fotoet kan du se her:

Ekstra Bladet har været i kontakt med en af journalisterne, der besøgte parret. Han fortæller, at fotoet er taget to timer før prins Joachim fik blodproppen. Foto: Marc Salvet/DDM

Prins Joachim og prinsesse Marie skulle have taget imod mediet med et stort smil.

I 'overdådige' omgivelser med udsigt over vandet gav prins Joachim og prinsesse Marie et 45 minutter langt interview.

Virkede frisk

Der var intet under deres interview, der ville kunne afsløre, at han skulle rammes af sundhedsproblemer få timer efter, skriver mediet.

- Her er den smukkeste balkon i Frankrig. At kunne nyde det er et af mine største privilegier. Det er svært at undvære.

- Min første udlandsrejse var til Lot. Min far blev født her. Jeg kommer her næsten hvert år, især om sommeren. Det er en ejendom, som er særlig tæt på mit hjerte, fordi jeg har haft fantastiske øjeblikke med min familie, og det har altid været med denne fantastiske udsigt, sagde prinsen med entusiasme til mediet.

Især farven grøn skulle have en helt særlig betydning for prins Joachim:

- Denne særlige grønne farve fra vinstokkene er fascinerende og afslappende. Det hjælper os med at slappe af. Det er meget sundt. Man ser ikke sådanne farver andre steder.

- Med min bror og mine kusiner elskede vi at opdage de hemmelige steder rundt omkring Cayx, vi lavede huler i træerne med den største omhu, siger han til mediet.

Ferieplaner

Parrets planer for de kommende dage var, at de skulle forkæle sig selv i Toulouse med en dag ved Cité de l'Espace.

De havde også planlagt et besøg til kunstmuseet Toulouse-Lautrec og katedralen Albi. Efterfølgende ville de rejse til Paris.

Det royale par var på sommerferie i Cayx sammen med deres børn, 11-årige Athena og otteårige Henrik.

Dronning Margrethe var ikke med på ferie i Frankrig i år på grund af coronapandemien.

Prins Joachim er blevet opereret som følge af blodproppen på hospitalet i Toulouse. Kongehuset beskriver hans tilstand som stabil.