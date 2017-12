Joachim om forholdet til Frede: - Vi er brødre på den slemme måde

Onsdag aften klokken 20 sender TV2 dokumentaren 'Den anden prins' om prins Joachim.

Her forsøger den 48-årige tidligere landbrugsprins at korrigere nogle af de misforståelser, der ifølge ham, er opstået omkring ham i den danske befolkning.

- Jeg er en følsom person. Jeg er også en person, som har lært at holde en vis fremtoning, uanset om det er i store officielle begivenheder, eller om det er helt nede som privatperson, der går hen ad gaden. Der har jeg fået et ry for at være en stivstikker, det har ført til, at så er jeg automatisk arrogant, vurderer han.

Joachim smører madpakker i privaten i Charlottenlund. Foto: Line Nejrup Forchhammer/Nordisk Film og TV/TV 2

Men det er altså ikke tilfældet, forsikrer han.

- Jeg er, som jeg er. Jeg er ikke, som I tror eller hører og i nogle tilfælde ønsker, jeg skal være. Jeg er et menneske af kød og blod, uddyber han.

Joachim går faktisk så langt som at kalde sig selv for kongefamiliens sorte får.

- Der har været begivenheder lige så længe, jeg har levet, både af privat og offentlig karakter, hvor jeg er blevet enten aktivt misforstået, eller hvor jeg ikke har levet op til de forventninger, der har været til min person eller min familie. Og så er jeg blevet et sort får, hvis man ser det meget firkantet, konstaterer han.

En stolt far kører med sin ældste søn Nikolai, som lige har fået kørekort. Foto: Line Nejrup Forchhammer/Nordisk Film og TV/TV 2

Slemme brødre

I dokumentaren, der allerede nu kan ses på TV2's streamingtjeneste TV2 Play, kommer han også ind på et andet rygte omkring hans og kronprins Frederiks forhold.

- Vi griner meget sammen, og vi er brødre på samme slemme måde, som vi også var det i teenageårene og før det. På den måde så er det ærgerligt, at der er verserende rygter om, at vi skulle være løbet fra hinanden og decideret være blevet uvenner, forklarer han.

For det er ingenlunde tilfældet.

- Man kan være tæt uden at være fysisk sammen. Det er det helt specielle, når man er søskende, slår han fast om sin storebror, der er blot 13 måneder ældre end ham selv.

To slemme brødre sammen til pressemøde i Cayx, efter de var kørt galt i 1988. Foto: Jan Unger

