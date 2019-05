Joachim om tab af far: Det gik relativt hurtigt og gudskelov for det

I et nyt interview glæder snart 50-årige prins Joachim sig over, at hans far ikke led til sidst

- Uanset hvor voksen, man tror, man er, så tager man et kæmpe skridt længere ind i de voksnes rækker, når man bærer sin far til graven.

Sådan siger prins Joachim, der i næste uge for alvor bliver rigtig voksen, når han runder det skarpe hjørne og fylder 50.

Det er damebladet Alt for damerne, der i et længere interview med Joachim har fået ham til at fortæller om alt fra forliste forhold til flytteplaner og sin far, som den snart 50-årige prins var meget nært knyttet til frem til prins Henriks død i februar 2018.

- Jeg havde et utroligt tæt forhold til min far, da han døde. Han repræsenterede respekt, disciplin og tryghed. Han kunne være den morsomme. Den legende. Og de seneste mange år også min ven, siger prins Joachm og peger på, at hans far var uundværlig, da ægteskabet med Alexandra i 2005 gik i stykker.

Ægteskabet mellem Joachim og Alexandra holdt ikke. Foto: Jens Dresling

- Jeg må sige, at min far var en fantastisk støtte for mig under min skilsmisse. Det var der, hvor der for alvor blev sat ind på kontoen i min voksenalder. Jeg oplevede ham som en utroligt stærk person. Varm. Og favnende. Og samtidig begyndte jeg at interessere mig for, hvad han egentlig gik og tøffede med, fortæller prins Joachim om perioden, hvor han for alvor kom tæt på sin papa.

I interviewet med Alt for damerne afslører han også nye detaljer om prins Henriks død. Den 83-årige prins sov ind på Fredensborg Slot 13. februar få timer efter, han var blevet overflyttet fra Rigshospitalet.

Her havde prins Henrik været indlagt i godt 14 dage, inden kongehuset pludselig oplyste, at hans tilstand var 'alvorligt forværret' og at han skulle hjem for at nyde sin sidste tid.

- Jeg har også båret min farfar til graven, så jeg havde oplevet, at der kommer et tidspunkt, hvor livet slutter. Og vi kunne godt se, at det begyndte at gå ned ad bakke med min far. De sidste to uger gik det relativt hurtigt, og gudskelov for det. Han nåede ikke at lide. Han nåede at leve. Og det skal man ønske for sine nærmeste. At de ikke lider, siger prins Joachim.

Det er 7. juni, at prinsen fylder 50 år. I den anledning er dronningen vært ved middag i Christian VII’s Palæ på Amalienborg.

I løbet af sommeren flytter Joachim og prinsesse Marie samt deres børn Henrik og Athena til Paris, hvor prins Joachim skal tage en etårige militæruddannelse på École Militaire.

