Joachim omgår loven

Prinsens beslutning om at flytte til Paris samtidig med at modtage apanage er i direkte strid med Grundloven

Når prins Joachim til sommer rykker familien til Paris for at deltage i en fransk militæruddannelse, er det i strid med den danske grundlov - i hvert fald på papiret.

Det skyldes, at han tager sin apanage bestående af knap 300.000 kroner om måneden med sig til den franske hovedstad. Det skriver Se og Hør.

Ifølge grundloven er det ellers ikke tilladt uden folketingets samtykke.

Sådan er ordlyden i grundloven For medlemmer af det kongelige hus kan der bestemmes årpenge ved lov. Årpengene kan ikke uden folketingets samtykke nydes uden for riget. Grundlovens kapitel 2, paragraf 11.

Prins Joachim og især franske Marie glæder sig meget til at tage familien bestående af børnene Henrik på ni og Athena på syv med til Paris, fortalte de for nyligt. Foto: Jonas Olufson

Prins Joachim modtager 3,7 millioner kroner i årlig apanage, og dem har han ifølge kongehuset ingen planer om at opgive i sin nye rolle som studerende.

Men det er ikke noget problem, lyder meldingen fra Statsministeriet.

- Der er praksis for, at de kongelige også kan modtage årpenge, uden at det har været i Folketinget, når der er tale om uddannelsesophold i udlandet af midlertidig karakter.

Kronprins Frederik studerede på Harvard University i USA i perioden 1992 til 1993. Her modtog han samtidig den apanage, han blev tildelt, da han fyldte 18 år.

Statsministeriet har grundet vinterferien endnu ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets forespørgsel om, hvornår – hvis overhovedet – kongehuset tog kontakt til dem i forbindelse med Joachims forestående udlandseventyr.

Kongehusets kommunikationsafdeling forklarer til Ekstra Bladet, at apanagen fortsætter uændret og henviser ellers til Statsministeriet.

Fem arbejdsdage – om måneden

For sine mange millioner har den 49-årige Joachim indtil nu haft mellem fem og seks arbejdsdage om måneden.

Kongehuset har i første omgang meddelt, at 'opholdet i Frankrig medfører ingen ændringer i parrets forbindelser til deres protektioner og samarbejdspartnere.' Samtidig oplyses det dog, at Joachim skal være på skolebænken i byernes by seks dage om ugen med altså kun én ugentlig fridag.

Kongehusets kommunikationsafdeling fortæller da også, at Joachim og Marie fortsætter deres arbejde i det omfang, at det er muligt, men at de jo trods alt flytter til et andet land.

Prins Joachim har tidligere arbejdet i udlandet i henholdsvis Frankrig og Hong Kong, mens han var ansat i A.P. Møller Maersk Gruppen fra 1993 til 1995. Men han fik først tildelt apanage som 26-årig i slutningen af 1995, da han blev gift med den daværende Alexandra Manley.

Hvorfor betaler forsvaret ikke?

Mens Statsministeriet tilsyneladende ikke ser noget problem i, at Joachim tager sin flotte månedsløn med sig til Paris uden at have afklaret det med Folketinget, så er oppositionen derimod rasende.

Karsten Hønge, der er politisk ordfører for SF, undrer sig over Joachims beslutning.

- Jeg er sgu noget overrasket over, at han kan finde på det, slår han fast.

Karsten Hønge vil stille et paragraf 20-spørgsmål til Joachims udlandseventyr. Foto: Christian Klindt Sølbeck

- Jeg hører igen og igen, at det skulle være en meget, meget stor gevinst for det danske forsvar og en kæmpe gave, at en officer kan få lov at komme ind på den skole, så går jeg da også ud fra, at det er noget, Forsvaret kan få lov til at betale. Ellers giver det her jo ikke mening for mig. Det er fint, du tager afsted, Joachim. Det er fint, at du tager en officersuddannelse og bidrager til det danske forsvar, men så betaler forsvaret udgifterne.

- Du mener, at Forsvaret burde overtage Joachims underhold i den periode, han er væk?

- Ja, sådan må det være. I den her rolle er han afsted som officer – han er ikke afsted som kongelig. Og så må Forsvaret også betale omkostningerne, det har ikke noget med skatteborgerne. Og i øvrigt burde kongehuset betale for, at han tager familien med til Paris. Det er en beslutning, han suverænt selv har truffet, og så må han få nogle sponsorer til at betale, lyder det fra Hønge, der nu vil stille et paragraf 20-spørgsmål om, hvorfor det ikke er militæret, der skal betale gildet.

Også Enhedslistens Søren Søndergaard vil stille et paragraf 20-spørgsmål i Folketinget - dog med en nogen anden ordlyd.

- Jeg synes, at sagen kalder på en grundig forklaring. Man kan ikke bare tolke grundloven, som det passer en, siger han til Se og Hør.

Eksperter: Et spørgsmål om fortolkning

Juraforskere fastslår samstemmende, at § 11 i grundloven skal sikre, at kongelige ikke flytter permanent væk fra Danmark med årpenge.

- Formålet med loven er, at man ikke vil have nogen boende i et andet land og få årpenge, siger Jørgen Albæk Jensen, der er professor med speciale i forfatningsret ved Aarhus Universitet.

Ifølge Frederik Waage, der er lektor i forfatningsret på Syddansk Universitet er spørgsmålet om lovstridigheder i sagen således en diskussion om, hvorvidt man mener, at prins Joachim flytter permanent eller midlertidigt til Frankrig.

- Det, man kan diskutere i forhold til grundloven, er, om prins Joachim er permanent udflyttet af Danmark under sin uddannelse, siger han.

Professor i retshistorie Ditlev Tamm fra Københavns Universitet supplerer:

- Man skal se på, hvad baggrunden for reglen har været.

- Når der eksempelvis står i grundloven, at brevhemmelighed er beskyttet, siger vi også i dag, at det gælder for mail, fordi det handler om at beskytte privatlivet, siger han.