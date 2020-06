Jokke bliver Danmarks bedst betalte soldat

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Prins Joachim siger farvel til Danmark. For nuværende i tre år, mens han arbejder som forsvarsattaché ved den danske ambassade i Paris.

Skrivebordsjobbet i Paris er ulønnet, men alligevel bliver prins Joachim Danmarks bedst betalte soldat.

Regeringen lægger op til, at prinsen skal have lov til at tage hver eneste krone af sine årpenge - 3,8 millioner kroner - med til Paris.

Se også: Stoppede ansættelsesproces for Jokke

Den må svide andre steder i Forsvaret.

Til sammenligning får den højeste rangerede i Forsvaret, forsvarschef Bjørn Bisserup, blot en million kroner i årsløn.

Læg dertil, at stillingen som forsvarsattaché i prinsens tilfælde hurtigt kan gå hen og blive en letvægter, fordi arbejdsbyrden i høj grad afhænger af, hvor meget værtslandet vil inddrage attachéen og Forsvarets behov for profilering i Frankrig.

Det bemærkes også, at hans tidligere stilling som særlig sagkyndig i Forsvaret heller ikke blev genbesat, da han forlod den for at passe de militære studier i Paris.

Han får en assistent Når prins Joachim tiltræder 1. september, skal han som noget nyt også have en assisterende attaché. Den nuværende forsvarsattaché, oberst Nicolai Mentz, har ellers kunnet klare sig med blot en assistent. Forsvarsministeriet går ikke i detaljer med, hvad årsagen til denne omkostningsfulde assistance er. En forsvarsattaché koster normalt staten omkring 900.000 kroner om året. Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar til Nicolai Mentz angående hans afgang som forsvarsattaché. Han henviser blot til Forsvarsministeriet.

Hvis prins Joachim skal have sine årpenge med til Frankrig i de tre år, han skal være forsvarsattaché, kræver det Folketingets tilladelse.

Det fremgår nemlig af grundloven, at de kongeliges årpenge ikke må nydes uden for landets grænser.

Regeringen har allerede besluttet, at man vil fremsætte et forslag, der muliggør dette.

Venstre stemmer ifølge Troels Lund Poulsen for, og DF er en selvskrevet støtte, men Enhedslisten stejler.

- Det er mærkeligt, at man ansætter folk i kongehuset som løntrykkere.

- Er han blevet ansat, fordi han var billig? Stillingen var slået op, og en anden har ikke fået jobbet, konstaterer partiets mangeårige kongehuskritiker Søren Søndergaard.

Han vil dog endnu ikke vende tomlen op eller ned.

- Vi vil stille en række kritiske spørgsmål til forslaget: Blandt andet hvilken præcedens dette indebærer, og om man udpegede den bedste eller den billigste til stillingen, siger Søren Søndergaard.

Blæser i vinden

Prins Joachim skal på papiret fortsat varetage opgaver for kongehuset, mens han arbejder i Paris.

Det bliver godt nok kun ’i det omfang, fuldtidsstillingen som forsvarsattaché tillader det,’ som det lyder i Forsvarsministeriets pressemeddelelse.

Hvor meget royalt arbejde, prins Joachim fremover kan få fra hånden i Paris, blæser i vinden.

Noget kunne dog tyde på, at det ikke bliver til meget.

Siden han drog til Paris for at kaste sig over militære studier sidste september, har han haft tre officielle opgaver for kongehuset og rejste første gang hjem til fædrelandet i marts i år, da sønnen skulle have undersøgt sin astma på Rigshospitalet.