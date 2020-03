Jokke og familien i karantæne

Tirsdag oplyste kongehuset i en pressemeddelelse, at prins Joachim, prinsesse Marie og deres to fælles børn, prins Henrik og prinsesse Athena, havde afbrudt deres ophold i Frankrig, hvor de lige nu bor, mens prins Joachim tager en militæruddannelse, for at prins Henrik kunne blive behandlet på Rigshospitalet i København.

Prinsen, der lider af asmatisk bronkitis, havde vejrtrækningsproblemer og blev i den forbindelse tjekket for coronavirus på det danske hospital. Testen viste sig dog at være negativ.

'Under hensyntagen til prins Henriks tilstand fandt forældrene det mest betryggende at søge behandling på Rigshospitalet, hvor man har fulgt prinsen gennem flere år,' lød det fra kongehuset som svar på, hvorfor familien har valgt at søge lægehjælp i Danmark og ikke i Frankrig.

Kort forinden havde kongehuset ellers oplyst, at prins Joachim og familien blev i Frankrig og fulgte myndighedernes anvisninger der.

Royal Run udskudt

Bliver på Amalienborg

Til Ekstra Bladet oplyser kongehuset, at prins Joachim og resten af familien nu opholder sig på Amalienborg, og at de her følger de danske myndigheders anvisninger.

Det betyder også, at de på myndighedernes opfordring holder sig hjemme de næste 14 dage og derved går i karantæne.

Mens familien opholder sig i Danmark, følger prins Henrik og prinsesse Athena med i deres skole i Frankrig via fjernundervisning, og det samme gør prins Joachim, der i øjeblikket studerer på École Militaire i Paris. Det uforudsete ophold i Danmark får derved ikke umiddelbart konsekvenser for prins Joachims eller hans børns videre uddannelse.

Som konsekvens af den massive udbredelse af coronavirus er Frankrig i øjeblikket - ligesom Danmark - lukket ned, hvilket også betyder, at uddannelsesinstitutioner er lukket, mens der samtidig også er indført et regulært udgangsforbud.

Prins Joachim, prinsesse Marie og deres to fælles børn (nederst i billedet) er igen i Danmark. Foto: Mogens Flindt

Planen er, at prins Joachim og familien skal tilbage til Frankrig. Hvornår vides dog ikke.

Kongehuset oplyser, at prins Henrik efter omstændighederne har det godt efter hospitalsbesøget.

Kongehuset ønsker ikke at oplyse, hvordan prins Joachim og familien er kommet hjem til Danmark, og hvorvidt de har benyttet sig af almindeligt rutefly eller forsvarets fly.

