Jokke på benene igen

CAIX (Ekstra Bladet): Det kom som et chok for det royale Danmark, da Joachim i slutningen af juli midt under ferien på familiens franske vinslot, Château de Cayx, blev ramt af en blodprop.

Senest meddelte Kongehuset tirsdag, at prinsen er udskrevet fra hospitalet, og at han er vendt tilbage til vinslottet, hvor han kommer sig i afslappede omgivelser.

I dag, knap to uger efter prinsen blev ramt af blodproppen, er han set gående på slottet.

Det oplyser en kilde til Ekstra Bladet.

Sendt i haven

Trods 30 graders hede var prinsen i en forfatning, hvor han oprejst og udstyret med en rive i rolige bevægelser fejede blade sammen.

Slottets mange omkransende træer, der både giver skygge og privatliv til kongefamilien, efterlader et besværligt havearbejde, når bladene falder af.

Den klarede Joachim, samtidig med at han også testede sin prøvede fysik.

Prinsesse Marie og familiens to børn er på slottet sammen med prins Joachim. Foto: MARC SALVET/DDM

Ekstra Bladet, der er til stede i Caix, har besøgt vinslottet, hvor slotsforvalteren, Olivier Lescenecal, bekræfter, at Joachim opholder sig på slottet.

Slotsforvalteren passer i dag den tilhørende butik, hvor han blandt slottets vine og bøger om prins Henrik samtidig gør det klart, at Jokke ikke vil tale med Ekstra Bladet.

Avisens udsendte blev dog budt på en af slottets produktioner, en hvidvin fra 2016.

Livsfarligt

Da blodproppen ramte 26. juli, blev den 51-årige prins blev i al hast fragtet til hospitalet.

Først det lokale i Cahors, der ikke kunne håndtere den alvorlige sygdom. Senere universitetshospitalet i Toulouse omkring 100 kilometer væk, hvor hospitalets specialister trak blodproppen ud med et katater.

Den farlige spærring for livsnødvendig gennemstrømning i hjernen blev fjernet succesfuldt i tide, og nu er prinsen - ifølge Kongehuset uden hverken fysiske eller andre men - i bedring.

Kongefamilien, der har ejet vinslottet siden 1974, har holdt mange af deres ferier her gennem årene. Foto: Tariq Mikkel Khan

Selvom Joachim er i bedring, har hverken kongehuset eller Forsvarsministeriet meddelt offentligheden, hvorvidt han tiltræder som forsvarsattaché i Paris første september, som det ellers var planlagt.

Han ønskes blot god bedring:

- Forsvarsministeren og ministeriet sender de bedste tanker til Prins Joachim og familien, og ønsker ham god bedring, udtalte ministeriet i juli.