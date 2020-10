Jokkes gård-eventyr smuldrer: - Det lukker snart

Underskud, lensgrevens exit og prinsens liv i Frankrig river tæppet væk under De 5 Gaarde, som ekspert spår en snarlig død

Fundamentet under De 5 Gaarde synker.

Trods gode økonomiske forudsætninger er det overklasse-ejede selskab tvunget i knæ, og da De 5 Gaardes selve eksistensberettigelse ser ud til at være borte, bliver det spået en snarlig død.

Rent forretningsmæssigt mistede De 5 Gaarde sit kerneprodukt, herregårdskyllingerne fra Frijsenborg, sidste oktober.

Lensgreve Bendt Wedell forlod fællesskabet og overlod styringen til Joachim og Bestseller-familien, der ejer henholdsvis 23 og 77 procent af selskabet.

De mistede indtægter fra herregårdskyllingerne kan endnu ikke aflæses i selskabets regnskab.

Informationsdirektør i Coop Jens Juul Nielsen giver dog et praj om omfanget, da han kan oplyse, at salget af herregårdskyllinger tegner sig for seks millioner kræ om året.

- Herregårdskyllingerne er særdeles populære, siger han til Ekstra Bladet.

Åbenlyse problemer

Jeppe Kvorning, direktør i De 5 Gaarde, udtalte i forbindelse med Bendt Wedells farvel, at selskabet skulle gentænkes.

Han lovede endda højt og helligt, at De 5 Gaarde ville lancere et nyt udspil til jul, men siden har der blot været radiotavshed.

Ekstra Bladet har ad flere omgange forsøgt at få et mundtligt interview med Jeppe Kvorning, der nu skriftligt afviser at kommentere De 5 Gaardes helt åbenlyse problemer.

Artiklen fortsætter under billedet ...

De 5 Gaarde har gennem tiden solgt blandt andet øl, brød, vin og kyllinger. Her ses Joachims små kartofler. Foto: Linda Johansen

For tredje år i træk døjer De 5 Gaarde med underskud, der sammenlagt tæller 1,4 millioner kroner efter skat. Senest udgjorde underskuddet 173.000 kroner efter skat.

I takt med at selskabets overskud første gang blev vendt til et underskud i 2017, har ledelsen skåret ned på antallet af medarbejdere, der dengang talte fem årsværk.

I dag er hele staben af medarbejdere fyret, og selskabet bliver ifølge selskabsregisteret alene drevet af direktøren Jeppe Kvorning.

Mistet betydning

Tidligere erhvervsjournalist og forfatter bag en række bøger om kongehuset og overklassen Søren Jakobsen fortæller, at De 5 Gaarde var ment som en redningsplanke til Joachim.

Dengang var han som kornprins med residens på Schackenborg Slot gældsplaget og udfordret på økonomien.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Landbrugsuddannede Joachim boede på Schackenborg i en årrække. Først med Alex og senere prinsesse Marie, før han og Marie flyttede til Nordsjælland. Foto: Thomas Wilmann

Joachim har dog for længst lagt sin tilværelse som kornprins på Schackenborg Slot bag sig, og i dag bor han fast i Paris, hvor han er udstationeret som forsvarsattaché ved den danske ambassade.

Dermed har selskabet ifølge Søren Jakobsen mistet sin betydning for ejerkredsen, og han spår en snarlig død for selskabet.

- Med Joachims udstationering som forsvarsattaché er det naturligt at selskabet snart lukkes, siger Søren Jakobsen.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Troels Holch Povlsen og Joachim.

Ekstra Bladet var til stede, da Prins Joachims havde første arbejdsdag som forsvarsattache i Paris. Video: Nick Sturm

Jokkes kro lukker midlertidigt

Sådan undgår Jokke fransk skat

Bliver væk: - Man får ikke noget ud af Joachim

Lukker i: - Ja, men tak for i dag

Presset til Paris: - Der har været et problem