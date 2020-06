Jokkes nye job: - Han er overflødig

Prins Joachim har fået nyt job i Paris. Hans jobtitel lyder: forsvarsattaché i Paris. Han skal fungere som bindeled mellem det danske og franske forsvar.

Men det er en titel uden indhold, mener kongehusekspert Søren Jakobsen.

Fornuftigt

- Det er en forholdsvis lav diplomatstilling, han har fået. Det er mere en paradeforestilling, for der er ikke nogen aktie mellem Paris og Danmark. Det hele foregår jo i Bruxelles, fortæller Søren Jakobsen, journalist, forfatter og kongehusekspert, til Ekstra Bladet.

- Det er fornuftigt, at han fjerner sig fra Danmark. Han er overflødig, så det er fint, at han bliver gemt af vejen. På den måde undgår man også splid og konkurrence mellem kronprinsparret og prins Joachim og Marie.

I skyggen af storebror

- Danmark prioriterer kronprinsparret. Joachim er en sidefigur. Det er en god løsning i forhold til kongefamilien, for Joachim har ikke mere at gøre i Danmark. Det er simpelthen et spil, han ikke kan vinde.

Prins Joachim bliver skubbet længere og længere i skyggen af sin storebror og hans familie.

- Om nogle år er han længere nede, for så bliver prins Christian rigsforstander, og når han bliver det, så er Joachim ude af billedet og sat på reservebænken.

En personlig sejr

På det menneskelige plan er det en sejr for den danske prins.

- Det er fint, at han finder et job og får en mening med tilværelsen (+). Det er godt på det menneskelige plan. Så man kan sige, at Udenrigsministeriet og regeringen gør ham en tjeneste. Det er et resultat af et godt forhold mellem dronningen og Mette Frederiksen.

- Nu har han fået et kontor, han skal møde op på og lave nogle opgaver. Og ambassadøren i Paris skal nok være sød og give ham et par opgaver. Men han bliver gemt af vejen på en pæn måde.

Beholder apanage

Prins Joachim har i sinde at beholde sin apanage, på trods af at han får fast job i Frankrig.

- Selvfølgelig beholder han sin apanage. Prins Joachim er jo lønnet højere end formanden for Danske Bank, så det er en fed løn, han får sig. Så han er Danmarks bedst betalte soldat, fortæller Søren Jokabsen.

- Men jobbet kan klares på en time om dagen, afslutter Søren Jakobsen.

