Jordkongen Joachim: Så mange millioner er han god for

Ved siden af sin statsfinansierede og skattefri månedsløn på 293.831 kroner har prins Joachim tjent en formue på ejendomshandler og har besiddelser i ind- og udland, der beløber sig op på et større millionbeløb.

Prins Joachims største aktiver befinder sig i Sønderjylland. Her ejer han stadig en af de to gårde og omkring 450 hektar land, som han beholdt ved salget af Schackenborg Slot til i 2014.

Derudover ejer han en pragtvilla i Klampenborg, et sommerhus i Sydfrankrig, og så driver han forretning sammen med kendte rigmænd.

Ifølge Ekstra Bladet kortlægning af prins Joachims ejendomme samt hans firmaers regnskaber er han god for 105 millioner kroner.

Opgørelsen viser intet om økonomien på prins Joachim private konti.

Levn fra Schackenborg

Dermed hæver prins Joachim den økonomiske overligger i det danske kongehus, der er notorisk fattigt sammenlignet med andre lande, fortæller historiker ved Københavns Universitet Sebastian Olden-Jørgensen.

- Det danske kongehus er specielt ved, at medlemmernes privatformue er ganske lille. Det hollandske og svenske kongehus er mere beslåede, fordi de også har privatejendom, siger han.

Ifølge Ekstra Bladets beregninger har prins Joachim løbende tjent 133,7 millioner kroner på salg af ejendom, som han har fået foræret, i Sønderjylland.

- Omfanget er exceptionelt, men det afgørende er, at det var en gave, hvortil der var tilknyttet en plan om kongehusets tilstedeværelse i Sønderjylland, og den blev ikke virkeliggjort. I stedet blev der lavet penge på den, siger Sebastian Olden-Jørgensen.

Det var Lego-, Ecco- og Danfoss-familien, der postede 100 millioner kroner i en fond og købte prins Joachim ud af Schackenborg Slot, ligesom prins Joachim laver forretning med Bestseller-ejer Merethe Bech Povlens og den sønderjyske milliardær Hans Michael Jebsen.

Adjunkt ved CBS Christoph Ellersgaard, der er medforfatter af bogen 'Magteliten', kalder det tankevækkende.

- Det viser, hvor meget relationen til kongehuset betyder for de her familier, og i både Lego- og Danfoss-familien er der et medlem, der er kammerherre og på den måde en del af hoffet, siger Christoph Ellersgaard.

- Det understreger, at der er en mærkelig relation i kongehuset i forhold til, at vi på den ene side giver dem penge for at lave et stykke repræsentativt arbejde, og på den side får de nogle privatøkonomiske interesser, der måske gør, at de nogen gange er mere villige til at lave deres repræsentative arbejde for deres venner.

Kongehuset kommunikationsafdeling oplyser til Ekstra Bladet, at man ikke har nogen kommentarer til, hvorvidt prins Joachim vil sælge sine tilbageværende jorde og ejendomme i Sønderjylland.

Så rig er Joachim

At Joachim deler fornavn med den kendte rig-and Joachim von And virker ikke tilfældigt. Hans nuværende besiddelser løber op i 105 millioner kroner. Hertil kommer at han de senere år har solgt ud af ejendomme og jorder til en værdi af 133,7 millioner kroner.

Klik dig rundt på tegningen og se, hvordan han har fyldt sin pengetank.

Sådan gjorde vi Ekstra Bladet har gennemgået alle Joachims tidligere og nuværende besiddelser i Danmark. Vi har talt med lokale mæglere i de tilfælde, hvor vi ikke er gået ud fra den seneste offentlige ejendomsvurdering . I optællingen af Joachims arbejdsdage er vi gået ud fra kongehusets officielle kalender. Her har vi talt hver arbejdsdag med officielle pligter som én arbejdsdag uanset antallet af opgaver. Vi har ikke talt de dage, hvor prins Joachim har fungeret som rigsforstander med.

Sådan blev Joachim landbrugsprins

Prins Joachim fik overdraget Schackenborg Slot i Møgeltønder af det barnløse lensgrevepar Karin og Hans Schack i 1978. I 1993 overtog den landbrugsuddannede Joachim formelt driften af slottet, hvis nuværende bygninger stammer fra 1600-tallet. Men Schackenborg blev hurtigt en underskudsforretning for Joachim, der endte med at have et underskud på 42 millioner, da han opgav drømmen om et liv på landet og rykkede familien til Nordsjælland i 2014.

Dengang var forklaringen fra hoffet, at flytningen skyldtes 'familiehensyn', men siden har Joachim indrømmet, at flytningen skyldtes den dårlige økonomi.

- Problemet var, at det smukke - huset og haven - også var den tunge ende i økonomien. Det var der, pengene endte hver gang, hvis forfaldet skulle holdes fra døren. Jeg kunne jo læse tallene på bundlinjen selv, men var meget længe - måske også for længe - om at erkende, at det ikke lod sig gøre, forklarede han til Jyllands-Posten tidligere på året.

- Jeg ville ikke kunne se mig selv i spejlet, hvis jeg bare skubbede snebolden foran mig og overlod den til mine børn på et tidspunkt. Det kunne jeg ikke byde dem, tilføjede han.

På overførselsindkomst trods millioner

Det kan godt være, at prins Joachim er kongehusets ubetinget rigeste medlem. Men det ændrer ikke på, at han hver eneste måned sidste år inkasserede 293.831 kroner i apanage – altså over 3,5 millioner årligt. For den fyrstelige hyre har Joachim arbejdet seks dage om måneden i snit i år – svarende til en dagløn på over 48.000 kroner.

Dog skal det retfærdigvis nævnes, at Joachim siden november 2015 har varetaget en stilling som såkaldt særlig sagkyndig i Forsvaret ved siden af sine prinsepligter.

