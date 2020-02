Josephine af Rosenborg: Det er en kæmpe udfordring

Den tidligere komtesse har grund til smil for tiden, hvor hun har fundet et job, hun er glad for, og har en udbygning i privaten på vej

47-årige Josephine af Rosenborg smiler igen.

I 2018 gik hun ned med stress, og sidste år blev hendes liv vendt på hovedet i august måned, da hun ikke blot startede nyt job hos Dansk Erhverv, hvor hun sidder som indkøbschef og chef for intern service, hun blev såmænd også gift med sin udkårne Kenneth Schmidt.

Søndag var de sammen taget til premieren på den nye animationsfilm 'Drømmebyggerne', og her kunne den tidligere komtesse fortælle, at hun har det rigtig godt for tiden.

- Det går rigtig godt med arbejdet. I går havde jeg været der i et halvt år, så det er dejligt. Jeg er virkelig glad for at være der. Det er en kæmpe udfordring, jeg er mega glad for det, fortalte Josephine af Rosenborg, der er grandkusine til kronprins Frederik og prins Joachim.

Josephine af Rosenborg venter kun på byggetilladelsen, inden hytten skal udvides. Foto: Linda Johansen

God backup

Hun måtte blandt andet sige sit job op hos ISS, fordi hun blev ramt af stress, men umiddelbart er der ikke noget, der tyder på, at det går samme vej i det nye.

- Jeg kan bare mærke, at det er det rigtige for mig, jeg hviler i det, fortalte hun, inden hun blev spurgt, om hun gjorde noget særligt for ikke at blive ramt af stress igen.

- Jeg tager bare én ting ad gangen. Andet kan jeg ikke gøre.

Er det ikke sværere, end det lyder?

- Ikke når det er mig. Jeg synes, det er fint, for jeg har god backup i familien og en forstående chef. Det betyder rigtig, rigtig meget at have en god leder, og det har jeg.

I privaten skal boligen i Kgs. Lyngby udbygges, forklarede hun.

- Vi skal have gang i et byggeri hjemme i privaten. Det bliver en mindre tilbygning, så der er plads til os alle, sagde med henvisning til parrets børn.

- Det bliver nok et mareridt, men vi går og venter på byggetilladelsen, det kan godt tage lang tid. Det er 25 nye kvadratmeter, så det bliver større og vidunderligt, sluttede hun af.