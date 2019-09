Kæmpe forvirring på Amalienborg

Når Amalienborg Slotsplads næste år er terrorsikret i alle ender, er det slut med den populære genvej over pladsen for bilister.

For selvom turister står i hobetal ved dronningens residens, har biler under to tons helt lovligt kunnet tage turen over slotspladsen indtil nu.

Det bekræfter Københavns Teknik- og Miljøforvaltning over for Ekstra Bladet:

'Skiltene viser, at når der ikke er vagtafløsning (klokken 12, red.), så må alle køretøjer under to tons køre ind til Amalienborg Slotsplads', skriver forvaltningen.

Selvom området er gågade-zone, bliver det nemlig ophævet af en række uklare skilte.

Skiltet 'arbejdskørsel til slottet' er sat op, da der skal være mulighed for, at biler over to tons kan komme ind, når de har et ærinde hos hoffet. Men andre store biler over to tons må ikke køre igennem, skriver forvaltningen.

Skiltene der skaber forvirring. Foto: Linda Johansen

Biler i en gågade-zone skal køre med 'meget lav hastighed' og udvise 'særlig agtpågivenhed' og 'hensynsfuldhed' over for gående, som det står i bekendtgørelsen.



Beklager fejl

Den store misforståelse opstod tirsdag, da Ekstra Bladet mødte Palle Kristoffersen, der er ansvarlig for Slots- og Kulturstyrelsens terrorsikring af Amalienborg. Han forklarede, at det ikke var lovligt at køre på Amalienborg Slotsplads uden et arbejdsmæssigt ærinde ved hoffet.

Men den udtalelse beklager den travle embedsmand nu:

- Skiltene er uklare, og den udgave, som kommunen nu giver til lyd for, den er ny for mig. Jeg skal beklage, at jeg heller ikke kunne tolke skiltene. Kommunen er vejmyndighed, og det var ikke hensigten at fortælle noget, der ikke var rigtigt, siger han til Ekstra Bladet.

Palle Kristoffersen var ikke bekendt med færdselsreglerne på Amalienborg Slotsplads. Foto: Linda Johansen

Underskiltene skaber også forvirring blandt flere kørelærere, der tolker det nederste skilt som et underskilt til det ovenover.

Men den kørelærer, der tirsdag tog sin elev med ind over slotspladsen, var i sin gode ret til at tage den tur.

En kørelærer, der kender reglerne. Foto: Linda Johansen

Amalienborg vil i begyndelsen af næste år bliver terrorsikret med 13 pullerter i hver af slotspladsens ind- og udgange. Det sker på baggrund af en rapport fra PET i 2017. Når anlægget står klart, bliver skiltene taget ned.

