Kæmpe udfordring venter

I dag - onsdag 22. juli - bliver prins Felix, der er søn af prins Joachim og grevinde Alexandra, 18 år og dermed myndig.

Med det følger en ny tilværelse og en række store valg, som kan skabe vanskeligheder for den unge prins i fremtiden, vurderer Lars Hovbakke Sørensen, der er historiker og kongehusekspert.

Prins Felix kommer nemlig ikke til at modtage apanage, og det vil få betydning for hans videre liv.

- Derfor skal han til at skabe sin egen tilværelse og karriere. Dronning Margrethes børnebørn - med undtagelse af prins Christian - kommer jo ikke til at få apanage. Derfor skal prins Felix til at finde ud af, hvad han skal uddannelsesmæssigt og arbejdsmæssigt, siger Lars Hovbakke Sørensen til Ekstra Bladet.

- På den måde står han jo over for en kæmpe udfordring ligesom mange unge, men på en andet niveau. For han er stadig en del af kongehuset, selvom han ikke får apanage, og han er midt imellem to liv. Han skal tjene sine egne penge, men det forventes stadig, at han stiller op for kongehuset, og at han opfører sig på en bestemt måde. Han kan ikke skeje ud som andre unge, og der er en forventning om, at han får sig et bestemt arbejde, og han kan på den måde ikke bare vælge mellem alle jobs, lyder det fra eksperten.

Se også: Nye billeder vækker opsigt

Vil fylde mindre Ifølge Lars Hovbakke Sørensen vil prins Felix 18 somre også have betydning for, hvor meget prinsen vil fylde i det danske kongehus. - Man vil se mindre til ham i det daglige, men han er stadig et af dronningens første børnebørn, og han vil fortsat spille en rolle og være til stede, når der er store begivenheder i kongehuset og deltage i arrangementer. Pressen vil også blive ved med at interessere sig for ham, men han vil fylde mindre i det daglige, siger Lars Hovbakke Sørensen. Kongehuseksperten spår, at det kan blive svært for prins Felix at skabe en balance mellem det royale liv og det mere almindelige liv, hvor han skal passe en uddannelse eller et arbejde. - Det er en vanskelig balancegang. Så selvom det kan virke mærkeligt, har de unge kongelige et lidt mere udfordrende og vanskeligt liv. De skal have en større balancegang end andre unge. Det blev tydeligt med prins Nikolai. Der er en klar forventning til, at han tjener sine egne penge. Men der er også en forventning til, hvordan han tjener de penge og skaber sig en karriere. Da han startede som model fik det jo for eksempel en del kritik, siger han og fortsætter: - Så den her dobbeltposition kan være meget vanskelig.

Prins Felix bliver fejret med stil i Frankrig. Foto: Kongehuset

Stor forventning

Prins Felix har i forbindelse med sin 18års fødselsdag fortalt til Se og Hør, at han forestiller sig at tage en videregående uddannelse og måske gå ind i militæret som sin far, prins Joachim, når han afslutter 3.g til næste år.

Den udmelding overrasker ikke Lars Hovbakke Sørensen.

- Der er klart en forventning om, at han tager en længerevarende uddannelse. Det er der en tradition for, at man gerne ser de kongelige gøre. Men hvad han vælger vil afhænge af, hvad han interesserer sig for. Der er dog et forventningspres, som der også skal tages højde for, og det skal selvfølgelig passe med, hvad han har lyst til, lyder det fra kongehuseksperten.

- Men det er ikke overraskende, at han overvejer militæret. Det er meget oplagt. Der er en tradition i kongehuset for, at der er en tilknytning til militæret.

Prins Felix når i dag en milepæl, når han kan fejre sin 18 års fødselsdag. Foto: Kongehuset

Frasiger apanage: Her er Alex' gyldne kattelem

At prins Felix nu er fyldt 18 år har ikke blot betydning for prinsen selv, men også for hans mor, grevinde Alexandra. Hun har nemlig frasagt sig sin apanage fra den dag, Felix fylder 18 år.

- Det at Alexandra ikke får apanage mere, betyder selvfølgelig, at prins Felix ikke kan forvente at få den samme økonomiske støtte hjemmefra som før. Men det har ingen betydning for hans liv ellers. Han og prins Nikolai mister ikke deres status af den grund. Alexandra glider mere og mere ud, men børnene vil stadig være en integreret del af kongehuset.

Her ses et af de billeder, der er blevet taget i forbindelse med prins Felix' fødselsdag. Foto: Steen Brogaard/Kongehuset

Prins Felix' 18 års fødselsdag er onsdag blevet fejret med familien og de nærmeste venner i Frankrig på Chateau de Cayx. Også grevinde Alexandra er til stede.

Læs meget mere om, hvad det kommer til at betyde for Alexandra og hendes liv lige her (+).