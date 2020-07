Kan få enorme konsekvenser

Lørdag aften meddelte kongehuset, at prins Joachim var blevet opereret for en blodprop i hjernen, og at han fortsat er indlagt på universitetshospitalet i Toulouse, hvor han forsøger at komme sig. Ifølge kongehuset er prins Joachims tilstand stabil, og han har det godt efter omstændighederne.

Ifølge Michael Bregnsbo, der er historiker og kongehusekspert, kan sygdomsforløbet ende med at få store konsekvenser for prins Joachims rolle i kongehuset.

- Nu er jeg ikke læge, men så vidt jeg har forstået, er han på et sygehus, hvor han får den bedst mulige behandling. Der er sket meget på det område i lægevidenskaben de seneste år, og der er angiveligt gode muligheder for, at han kommer ud på den anden side uden varige mén. Så hvor hårdt det her går ud over hans royale forpligtelser handler selvfølgelig om, hvor hårdt han er ramt, siger Michael Bregnsbo og fortsætter:

- Det er klart, at man fra kongehusets side den næste tid vil passe ekstra godt på ham, og dronning Margrethe vil højst sandsynligt skåne ham fra flere af de royale forpligtelser. Det betyder også, at vi måske ikke vil se ham ligeså meget, siger han og tilføjer:

- Det varer heller ikke mange år, før prins Christian kan forestå møder i statsrådet og vikariere for sin far, kronprins Frederik, og dronningen, og dermed bliver der naturligt mindre brug for prins Joachim i takt med, at Frederiks børn bliver ældre. Men han vil selvfølgelig fortsætte med sine forpligtelser, så snart det er muligt.

Ekspert om blodprop: Jo yngre - desto værre

Det vil dog ifølge Michael Bregnsbo være op til prins Joachim at vurdere, hvor mange forpligtelser han kan klare, når han kommer ud på den anden siden af sin sygdom.

- Dronning Margrethe vil højst sandsynligt sige til ham, at han skal trække sig mere tilbage og passe på sig selv, og så vil det være op til dem i fællesskab at vurdere, hvor mange forpligtelser, han kan klare. Men det vil være muligt for ham at drosle ned, fordi der er er andre, der kan tage over. Man vil passe ekstra godt på ham og sikre sig, at han ikke lider overlast.

Prins Joachim har det efter omstændighederne godt efter operationen godt. Foto: Stine Tidsvilde

Må måske udskyde job

Michael Bregnsbo fortæller, at prins Joachims sygdom ligeledes kan tænkes at få konsekvenser for prinsens job som forsvarsattaché i Paris 1. september.

- Man kan jo håbe, at det går hurtigt med rekreationen, men det er meget sandsynligt, at han skal bruge en rum tid på at komme til kræfter, og at han ikke kan træde til i sit job med det samme. Men det kommer helt an på, hvor alvorlig sygdommen er, og hvorvidt han kan slippe uden varige mén, siger kongehuseksperten og fortsætter:

- Og så skal han jo også overveje, om han vil drosle ned for de her ting, hvis sygdommen skyldes stress. Joachim har jo længe ledt efter en offentlig rolle, som ville passe ham, og det lød til, at forsvarsattaché passer ham godt. Så hvis han genvinder helbredet, vil han forsætte med det nye job.

Kongehuset: Prins Joachims tilstand er stabil efter operation

- Sygdom rammer jo altid ubelejligt, men hvad tænker du om timingen i forhold til, at det rammer nu?

- Joachim har afsluttet sit kursus på den franske militærskole for snart to måneder siden, og han skal så til at starte i det nye job. Heldigvis har han afsluttet uddannelsen, for ellers kunne det få konsekvenser. Men det er ikke utænkeligt, at han er frisk og rørig, når 1. september nærmer sig, siger Michael Bregnsbo og fortsætter:

- Alle vil samtidig kunne forstå, hvis han skal have en rekreationsproces, og han skal starte i jobbet senere - måske efter et par måneder. Men det er klart, at hvis han har varige mén, eller først kan starte om meget lang tid, kan de være nødt til at finde en anden.

Kongehusekspert: Dronningen er dybt berørt

Fakta om blodpropper i hjernen En blodprop eller hjerneblødning vil ofte begynde med pludselige symptomer på grund af akut blodmangel i den del af hjernen, som forsynes fra et blodkar. Det giver ofte ændringer i syn, tale, følesans eller evnen til at bevæge sig. Sådan foregår undersøgelser:

+ Patienter tilbydes enten ambulant undersøgelse, som varer en halv eller hel dag, eller indlæggelse i et til flere døgn. + Den neurologisk undersøgelse fokuserer typisk på bevidsthedstilstand, sprog, kranienervefunktion, lammelser og motorik, nakkestivhed og reflekser, gangfunktion, koordination og sensibilitet. + Herefter vil der ofte blive gennemført skanning af hjernen og ultralydsundersøgelse af halskarene, hjertediagram eller overvågning af hjerterytme. Disse undersøgelser kan vise forandringer i hjerterytmen. + Der kan også foretages måling af blodtryk, temperatur, puls samt test af synkefunktion og blæretømning. + Alt efter om diagnosen er blodprop i hjernen, hjerneblødning eller andre tegn på sygdom tilbydes medicinsk behandling og efter behov supplerende undersøgelser og observation. + Fysio-, ergoterapeut og evt. talepædagog hjælper med at bedømme, hvordan genoptræning skal foregå. Disse behandlinger tilbydes:

+ Akutte behandlinger mod blodprop i hjernen. + Medicin, der forebygger nye blodpropper. Kilde: auh.dk Vis mere Luk



