Kendte kondolerer: - Jeg fik heldigvis sendt blomster op til ham i går

På Facebook deler den tidligere statsminister sit sidste farvel til prinsen:

”Skæbne Forpligter”. Det er titlen på prins Henriks erindringsbog. De to ord gik igen og igen, når han talte om og så tilbage på sit liv. Skæbne. Pligt.

Hans Kongelige Højhed Prins Henrik var en stor og spændende personlighed. Han udfyldte sin rolle og udførte sit arbejde i dyb respekt for monarkiets ånd. Der stod respekt om hans indsats på en lang række områder: naturbeskyttelse, bevaring af værdifuld bygnings- og landskabskultur, fremme af danske virksomheders eksport.

Samtidig bidrog han til den gradvise fornyelse af det danske monarki. Med nænsomhed og respekt. Med blik for den rette balance mellem at forandre og bevare, og han var en stor støtte for Dronning Margrethe. Hans uventede besøg på Christiania var blot ét eksempel på hans utraditionelle og provokerende, men også favnende tilgang til mange samfundsspørgsmål. Han mødte omverdenen med en karakteristisk humor. Han havde let til smil og kunne se det sjove i mange situationer.

Ved kongehusets officielle og festlige sammenkomster var han den yderst nærværende vært, som havde blik for, at alle gæster følte sig veltilpasse. En spændende og sprudlende bordherre, hvad enten han diskuterede Vild Med Dans med Anne-Mette eller vindyrkning med mig og beredvilligt forklarede, hvordan han i sin tid fik renset karrene til Rosenborg-vinen og gjort den drikkeklar igen.

Han var meget opmærksom på det særlige ansvar, som hviler på ethvert medlem af den kongelige familie for at sikre monarkiets overlevelse. Med sin franske baggrund var han klar over, at monarkiet ikke er en selvfølge. Hver ny generation skal finde og vinde befolkningens opbakning. Det kan forekomme paradoksalt, at han gjorde et så stort nummer ud af sin egen placering i kongehusets rangfølge. Men for ham var det et principielt spørgsmål: En konges ægtefælle er dronning og majestæt. Hvorfor gælder det så ikke en mandlig ægtefælle til dronningen? Principielt havde han ret. Men det er et indviklet forfatningsmæssigt spørgsmål. I min tale til Prins Henriks 70 års fødselsdag forsøgte jeg at slå spørgsmålet hen med en humoristisk bemærkning. Med henvisning til Prins Henriks egen udtalelse om, at ”jeg har indrettet min bevidsthed på hele tiden at være i anden række”, sagde jeg: ”Deres Kongelige Højhed, jeg kan sige, at i den henseende deler De skæbne med de fleste andre danske mænd”. Han grinede selv højest. Men heller ikke her fornægtede hans franske baggrund sig. Han holdt fast ved sit principielle standpunkt. Ligesom hans danske sprog med tydelig fransk accent. Personligt har jeg altid fundet det stærkt charmerende.

Vi vil savne Prins Henrik.

Æret være hans minde!