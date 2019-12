Klima-hyklere: Her det royale CO2-bluf

Moral er godt - dobbeltmoral er dobbelt så godt.

Ordsproget er ironisk, men kongehuset lever målrettet efter det i et åbenlyst klimahykleri.

Særligt dronningen og kronprinsparret er i takt med danskernes stigende klimabevidsthed begyndt at udtrykke stor bekymring for de enorme mængder af drivhusgasser, der får temperaturerne til at stige i faretruende hast, så polerne smelter, og verdenshavene stiger.

Skru ned for CO2-udledningen Mai Villadsen, der er klimaordfører for Enhedslisten, håber, at kongehuset vil lægge klimahykleriet til side og skrue ned for de utallige flyafgange. - Man kan jo ikke vide, hvordan deres interne anliggender er, og dronningen er en ældre dame. - Men vi er jo allesammen igang med at lægge vores liv om i forhold til klimaet, så det håber jeg bestemt, de har med i overvejelserne, siger hun. Michael Minter, der er klimaekspert hos den grønne tænketank Concito, stemmer i. - Vi ved, at fly er den mest forurerende transportform. Så helt objektivt ville det være godt, hvis de valgte mere klimavenlige transportformer.

Men det bliver ved de forblommede ord.

For samtidig flyver Margrethe i pendulfart mellem Danmark og Jylland i Forsvarets ikke så klimavenlige helikopter og fly, kronprinsparret holder sommerferie ombord på CO2-bomben Dannebrog, og tusindvis af ubrugte kvadratmeter i kongehusets mange slotte bliver holdt på museumstemperatur året rundt.

Det koster alt sammen dyrt i klimaregnskabet.

Store ord

Man skal ikke længere tilbage end oktober ved middagen i København under C40-klimatopmødet for en række internationale storbyer for at finde store ord fra kongehuset.

Her mindede kronprinsen sine gæster om deres ansvar for det skrantende klima.

- Som C40-borgmestre og ambitiøse ledere af store og vigtige byer kloden rundt er I i frontlinjen, når det kommer til at løse udfordringerne ved urbanisering og klimaforandringer, sagde kronprins Frederik.

Det mener danskerne Niels Frandsen, pensionist - Er der en modsætning i, hvad kongehuset siger, og hvad de gør? - Kongehuset har en masse repræsentative forpligtelser, og vi er nødt til også at sige, at der er nogle steder, hvor vi ikke kan undgå at svine klimaet. - Kan de per definition så ikke være hykleriske? - Jeg mener, at de har nogle forpligtelser, som de må leve op til, og så er de (kongehuset, red.) ikke lige dét, miljøforkæmperne synes - man skal ikke flyve eller sejle med Dannebrog. Foto: Stine Tidsvilde Valerio Dalla Ragione, 24 - Hvad mener du om, at kongehuset på den ene side udleder uforholdsmæssigt meget CO2 og på den anden side taler for klimabevidsthed? - Det er altid en kompromis mellem, hvad der er godt for et land, og hvad der nødvendigt politisk set. - Man kan derfor spørge, hvorfor man overhovedet skal have et kongehus. På den anden side er kongehuset er stort symbol i et land. - Synes du, at kongehuset er hykleriske? - Det er det selvfølgelig, men hele vores samfund er dobbeltmoralsk, for eksempel når vi transporterer os med biler og på den anden side påstår, at vi er grønne. Foto: Stine Tidsvilde Trine Orbe, 48 - Hvad tænker du, at kongehuset flyver - alene i Forsvarets fly og helikopter - op mod 30 gange om året, og samtidig? - Jeg holder af kongehuset. Det er nok sus og dus og alle de der ting, og det kunne være fedt, hvis de kunne lave om på det. - Synes du, at det er hyklerisk? - Det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Det er både og. På den ene side slår de på tromme for klimaet, og på den anden side udleder de meget selv. Foto: Stine Tidsvilde Astha Dhole, 20 - Hvad tænker du om, at kongehuset gør noget, men siger noget andet? - Jeg tænker, at de modsiger selv det. Det er ligegyldig snak. Det er tomme ord, og man tror ikke på det. - Omvendt skal de ud at besøge lande for at give et indtryk af Danmark over for andre lande. - Flyver kongehuset for meget? - Hvis de har nogle vigtige opgaver i udlandet, kan det være svært at lægge snittet, men de kan jo altid tage toget. Foto: Stine Tidsvilde

Senere i talen brystede han sig af Danmarks store indsats:

- At tænke grønt har været en del af det danske dna i årtier. Danmark var nødsaget til at tænke smart og grønt i de tidlige 70’ere grundet stigende oliepriser i Mellemøsten.

- Som en konsekvens lagde man fundamentet til mange af vores succesfulde grønne virksomheder i dag, sagde kronprinsen.

Ikke fra fremmede

Frede har hverken sin knap så miljøvenlige livsstil eller klimaparolerne fra fremmede.

Hans far, prins Henrik, brugte flere gange kongeskibet Dannebrog til private gøremål. Senest i 2012 sejlede skibet ham hele vejen til Bretagne i Frankrig, hvor han overværede en kapsejlads for dragebåde.

Ekstra Bladets udregning viste dengang, at rejsen med Dannebrog kostede 138 tons CO2 som udledning fra de mere 51.850 liter diesel, skibet brændte af.

Var han fløjet med ruteflyver havde han sparet miljøet for en udledning på 137 ton CO2

Og Fredes mor, dronning Margrethe, holdt klimafanen højt i nytårstalen så sent som sidste år:

- Vi skal have omtanke for fremtiden. Vi skal tænke os om i tide.

- I Grønland smelter isen. Her er forandringerne også tydelige, sagde Margrethe.