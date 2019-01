Kongehusekspert: Derfor elsker folk dronningens nytårstale

Langt den overvejende del af Danmarks befolkning tændte for tv'et i går kl. 18 for at høre dronning Margrethes årlige tale til folket. Nytårstalen er en tradition i mange hjem, og bagefter giver folk sig i kast med diskussioner om kvaliteten af talen.

Men ifølge en afstemning på eb.dk mente hele 72 procent efter talen, at dronningens nytårstale i år var 'god - bedre end de fleste'. 21 procent mente, at den var 'ok - gennemsnitlig' og kun syv procent var utilfredse og kaldte talen 'skidt - dårlig dagsform'. Over 65.000 har stemt.

Dronningen ramte et ømt punkt, mener Lars Hovbakke Sørensen. Foto: Jyllands Posten

- Overordnet var det en god klassisk nytårstale, hvor dronningen gav gode råd og løftede den moralske pegefinger. Men når folk er så begejstrede i går, skyldes det, at majestæten ramte et øm punkt hos os alle, da hun påpegede selvoptagetheden - ved at tale om, at vi måske tænker lidt for meget på, hvordan vi selv fremstår på bekostning af andre. Det er noget meget dagligdags, for mange synes nok, at selfie-kulturen har taget overhånd, mener kongehus-eksperten Lars Hovbakke Sørensen.

I takt med at dronningens børnebørn vokser til, har majestæten i stigende grad fået øjnene op for den moderne børne- og ungdomskultur, og det er formentlig årsagen til, at hun for første gang i de 47 år, hun har holdt nytårstaler, talte direkte til børnene og de unge.

- Dronningen plejer at inkludere børn og unge i sine taler, men i år talte hun direkte til dem, og det har helt klart vakt begejstring. På den måde blev talen vedkommende for andre end forældregenerationen, og de råd, hun gav de unge, var direkte og velmente, mener Hovbakke.

- Dronning Margrethe tager sine pligter alvorligt og har ikke tænkt sig at drosle ned, fastslår Lars Hovbakke Sørensen

Sidst men ikke mindst blev alle dem, der havde troet, at de efter prins Henriks død skulle høre dronningen tale om at drosle lidt ned og overlade mere til kronprinsparret, skuffede.

- Dronning Margrethe har sagt det før, og slog nu fast med syvtommersøm: Hun tager sine pligter alvorligt og har ikke tænkt sig at drosle ned og gå på pension. Hun fremstår stærk og viser, at hun fortsat er 'mor i eget hus' - hun er stadig direktøren i foretagenet. Det er også typisk for hende, at hun kun talte meget lidt om prins Henrik, og at det skete helt sidst i talen. Dels er hun ikke et menneske, der lufter sin sorg offentligt, dels mener hun det alvorligt, når hun siger, at man ikke skal sætte sig selv først. Dronningen understreger her, at hun har forpligtelser overfor sit folk, og hvad hun selv måtte have af udfordringer, må komme i anden række, siger Lars Hovbakke.