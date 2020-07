Kongehusekspert: Dronningen er dybt berørt

Siden det lørdag aften kom frem, at prins Joachim ligger indlagt i Frankrig efter en blodprop i hjernen, har der været helt tavst fra prinsens mor, dronning Margrethe, og storebror, kronprins Frederik.

Kongehuset meldte i en pressemeddelelse ud, at prinsen var blevet opereret, og at prinsesse Marie var ved hans side på Universitetshospitalet i Toulouse.

Ifølge kongehusekspert Søren Jakobsen, som Ekstra Bladet talte med kort efter nyheden om prins Joachims indlæggelse, er det noget af et chok at høre om prinsens sygdom.

- Det er jo klart, at han har været oppe at køre, fordi han har skullet afslutte sin uddannelse ved det franske militærakademi, men jeg tror, det kommer som et chok - ikke bare for familien, men for hele Danmark, sagde Søren Jakobsen lørdag aften.

Dronningen bekymrer sig som en hver anden mor ville gøre, lyder det fra en kongehusekspert. Foto: Ole Steen

Udover et ønske for dronning Margrethe om, at familien får ro fra offentligheden under indlæggelsen, giver kongehuset ikke yderligere oplysninger om familien i pressemeddelelsen.

Men det er ifølge historiker og kongehusekspert Michael Bregnsbo ikke så mærkeligt.

- De er jo nære familiemedlemmer, så de er selvfølgelig dybt berørte af det, ligesom enhver anden ville være det, hvis ens søn eller bror blev ramt af en så alvorlig sygdom, siger han og fortsætter:

- Nu kan det jo være, at det kommer, men allerførst gælder det jo om at sikre, at han får den behandling, han skal have, og at han forhåbentlig bliver rask og rørig igen. Det er jo en selvfølge, at de er dybt bekymrede, som enhver mor eller bror ville være.

Kongehuset fortalte i pressemeddelelsen at operationen var vellykket, og at prins Joachims tilstand er stabil. Foto: Peter Hove Olesen

Kritik

Nyheden kom også bag på Michael Bregnsbo, som dog understreger, at han ikke har noget nærmere kendskab til prinsens helbredsforhold.

Han ved ikke, om prinsen har været under et hårdt arbejdspres op til, men påpeger, at der for nylig har været en del kritik af prinsen i forhold til jobbet som forsvarsattaché i Paris, som han efter planen skal tiltræde 1. september.

- Der har været nogle kritiske skriverier om prins Joachims nye job som forsvarsattaché, hvor der er blevet sat spørgsmålstegn ved hans kvalifikationer, men jeg ved ikke, om det kan have noget med sagen at gøre, siger han.

- Vil du vurdere, at det har været en særligt presset situation i forhold til, hvad han ellers har været udsat for?

- Han har jo tidligere været udsat for kritik i pressen for andre ting, så det er ikke første gang, det er sket, og den kritik, der var, har ikke været værre, end hvad han og andre medlemmer af kongehuset har været udsat for før, siger Michael Bregnsbo.

Fakta om blodpropper i hjernen En blodprop eller hjerneblødning vil ofte begynde med pludselige symptomer på grund af akut blodmangel i den del af hjernen, som forsynes fra et blodkar. Det giver ofte ændringer i syn, tale, følesans eller evnen til at bevæge sig. Sådan foregår undersøgelser:

+ Patienter tilbydes enten ambulant undersøgelse, som varer en halv eller hel dag, eller indlæggelse i et til flere døgn. + Den neurologisk undersøgelse fokuserer typisk på bevidsthedstilstand, sprog, kranienervefunktion, lammelser og motorik, nakkestivhed og reflekser, gangfunktion, koordination og sensibilitet. + Herefter vil der ofte blive gennemført skanning af hjernen og ultralydsundersøgelse af halskarene, hjertediagram eller overvågning af hjerterytme. Disse undersøgelser kan vise forandringer i hjerterytmen. + Der kan også foretages måling af blodtryk, temperatur, puls samt test af synkefunktion og blæretømning. + Alt efter om diagnosen er blodprop i hjernen, hjerneblødning eller andre tegn på sygdom tilbydes medicinsk behandling og efter behov supplerende undersøgelser og observation. + Fysio-, ergoterapeut og evt. talepædagog hjælper med at bedømme, hvordan genoptræning skal foregå. Disse behandlinger tilbydes:

+ Akutte behandlinger mod blodprop i hjernen. + Medicin, der forebygger nye blodpropper. Kilde: auh.dk Vis mere Luk

Ekstra Bladet har søndag morgen forsøgt at få en kommentar fra kongehuset i forhold til prinsens tilstand samt dronningen og kronprinsens planer for eventuelt at rejse til Frankrig, men kongehusets kommunikationsafdeling er i skrivende stund ikke vendt retur.