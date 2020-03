Kongehusekspert: Ikke klogt, Margrethe

Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup, opfordrede lørdag dronning Margrethe til at tale til nationen i lyset af den coronakrise, Danmark og resten af verden befinder sig i.

Tirsdag blev det meldt ud, at dronningen i aften klokken 20 vil tale til nationen, og det er ikke klogt, hvis man spørger kongehusekspert Søren Jakobsen.

- Jeg synes ikke, det er klogt, at dronningen blander sig i en proces, der er så politisk, som det er tilfældet her. Men vi må se, hvad hun siger. Det kommer an på måden, hun gør det, siger Søren Jakobsen til Ekstra Bladet.

Dronning Margrethe vil tale til befolkningen

Det skal hun holde sig fra

I weekenden opfordrede han i Ekstra Bladets spalter dronningen til at blande sig uden om. Det mener han fortsat ville have været den rigtige løsning. Men nu hvor dronningen har valgt at tale til nationen, risikerer hun samtidig at stikke nallerne i en hvepserede.

- Det, der sker lige nu, er en politisk proces, det har fremgået meget tydeligt, og i det spil synes jeg ikke, dronningen hører hjemme. Det, der foregår med lukning af landegrænser og danskere i Marokko, er politisk, og det skal hun holde sig fra, siger han.

- Men tror du ikke, mange vil sige, at vi betaler mange millioner for kongehuset, så det derfor netop er nu, at de bør træde i karakter og vise sig?

- Det er en knivsæg, hun balancerer på. Hun er statsoverhoved, og kongehuset er ikke en billig butik, men det, vi forventer os, er, at hun holder sig politisk neutral. Jeg har rost Mette Frederiksen i denne her proces, for hun har vist sig at være en dygtig statsminister og leder. Jeg ville være ked af, hvis dronningen prøver at gå ind i en proces, der fungerer rigtig godt, siger han og understreger situationens alvor.

- Mette Frederiksen er vel den første statsminister siden Anden Verdenskrig, der står i sådan en situation. Dengang blandede kongehuset sig ikke, og de spillede ikke nogen rolle. Hvorfor? Fordi det også var en politisk proces, og der har kongehuset ikke noget at gøre.

Farligt territorium

Selv om Søren Jakobsen er kritisk over for dronningens indtog på coronascenen, så erkender han, at der er en måde, hvorpå hun kan slippe uskadt igennem, hvad han betegner som 'farligt territorium'.

- Nu må vi se, hvordan hun gør det, og jeg går ud fra, at hun har vendt det med statsministeren, men hun kan selvfølgelig bidrage med en appel, for det kniber åbenbart med at få folk til at rette sig efter anvisningerne fra sundhedsmyndighederne. Det vil være en måde at gøre det, siger Søren Jakobsen, der runder af.

- Det er på det menneskelige plan, at dronningen har en rolle. Hun skal ikke blande sig i en politisk proces, og hvis hun gør det, er det farligt territorium. Men hun er en klog kvinde, og hun har haft flere dage til at overveje, hvad hun vil sige. Jeg sidder i hvert fald klar i aften.