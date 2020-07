Kongehusekspert om prins Joachim: Et kæmpe chok

For kort tid siden meldte kongehuset ud, at prins Joachim sent fredag aften blev indlagt på hospitalet i Toulouse i Frankrig, hvor han blev opereret for en blodprop i hjernen.

Den nyhed kom som et chok for de fleste - også for kongehusekspert Søren Jakobsen.

- Det er jo klart, at han har været oppe at køre, fordi han har skullet afslutte sin uddannelse ved det franske militærakademi, men jeg tror, det kommer som et chok - ikke bare for familien, men for hele Danmark, siger han og fortsætter:

- For når man ser prins Joachim og så ham i udsendelserne om danmarkshistorien ('Prins Joachim fortæller', der blev sendt på DR i slutningen af 2019, red.), så er han jo en sportstrænet, slank og fit for fight prins. Men alle kan jo selvfølgelig blive ramt af en blodprop. Det kommer som et lyn fra en klar himmel - og det gør det også her. Han er jo en mand i fin form, fastslår han.

Intet i familien

Nyheden kommer især som et kæmpe chok, fordi det ikke er noget, der tidligere har ramt familien.

- Han har i min optik ikke på nogen måde været en kandidat til det. Han er slank og sportstrænet. Det kan ramme enhver, og der er mange årsager til det. Men der er ingen sygehistorik i familien, som han slæber med sig som en arvelig skavank, der på et eller andet tidspunkt kunne bringe ham derhen, hvor han er nu, siger eksperten.

Ifølge Søren Jakobsen havde kongehuset ikke andet valg end at komme på forkant af historien og fortælle offentligheden om det tidligt.

- Det skal de selvfølgelig. Prins Joachim skal jo den 1. september starte på sit nye job som forsvarsattaché i Paris, og man er nødt til at melde det ud. I løbet af et øjeblik vil der også være franske journalister, der kommer på sporet af denne historie, for så mange prinser er der heller ikke i landet. Så det er klogt, at de melder det ud, siger han.

Prins Joachim og resten af familien var onsdag samlet på Château de Cayx for at fejre prins Felix' 18års fødselsdag. Foto: Kongehuset

'Har endelig fundet sin plads'

Kongehuset fortalte i pressemeddelelsen, at operationen var vellykket, og at prins Joachims tilstand i dag er stabil. Ekstra Bladet har været i kontakt med kongehuset for at høre, om det fortsat er planen, at prinsen skal starte på sit nye job 1. september. Men man oplyser, at der på nuværende tidspunkt ikke er yderligere kommentarer.

Søren Jakobsen kan af gode grunde heller ikke give et bud omkring prins Joachims fremtid, da han som resten af den danske befolkning heller ikke kender til prinsen nuværende tilstand.

- Nu har han endelig fundet sin plads, og han skulle til at i gang med et nye liv. Og jeg håber da, at han bliver i stand til at tiltræde til den tid. Der er jo også lidt tid at løbe på. Jeg håber det bedste, og jeg håber, at han er blevet opereret i tide, siger Søren Jakobsen.

Prins Joachim er 51 år. Kongehuset har oplyst, at hans kone, prinsesse Marie, er ved hans side på hospitalet.

