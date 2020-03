Kongehuset aflyser alt

Det meste af Danmark er lukket ned i de næste 14 dage, hvor skoler og daginstitutioner holder lukket, mens offentligt ansatte uden kritiske funktioner også er blevet bedt om at holde fri i de næste to uger.

Det slog statsminister Mette Frederiksen onsdag aften fast på et pressemøde, hvor hun blandt andet også gjorde det klart, at man anbefaler at aflyse alle arrangementer med mere end 100 deltagere.

Nu tager det danske kongehus konsekvensen af situationen, og alle arrangementer til og med 23. marts er blevet aflyst. Det fremgår af den kongelige kalender.

Aflysningerne rammer blandt andet prinsesse Benediktes planlagte besøg på Duborg-skolen fredag 13. marts, mens hun 14. marts skulle have overværet et paradressur-stævne. 15. marts skulle prinsesse Benedikte have overværet festgudstjeneste i anledning af 100-året for genforeningen, mens hun to dage senere skulle have deltaget i et møde hos Pigespejdernes Fællesråd. Disse er også aflyst.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary meldte tidligere torsdag ud, at de dropper deres ophold i Schweiz, hvor børnene ellers skulle have gået i skole frem til starten af april, og vender hjem til Danmark før tid.

'Kronprinsparret finder det mest naturligt at vende hjem og stå sammen med danskerne i en tid, der kræver meget af alle, og hvor der ligger et fælles ansvar for at passe på hinanden,' lød det i en pressemeddelelse.

Men kronprins Frederik skal altså ikke trække i arbejdstøjet lige med det samme. Torsdag 19. marts skulle han ellers både have deltaget i åbningen af Carlsbergs nye hovedkvarter samt fejringen af 70-året for de diplomatiske forbindelser mellem Indien og Danmark. Ifølge kongehusets kalender er begge arrangementer aflyst.

Det samme er arrangementet onsdag 18. marts, hvor dronning Margrethe efter planen skulle have overværet dronningens urparade ved den kongelige livgarde og overrakt 'Dronningens Ur'.

Næste arrangement i den kongelige kalender er nu 2. april, hvor dronning Margerthe skal åbne udstillingen 'Dronningens ansigter'.

Tidligere torsdag meldte det norske kongehus ud, at de har valgt at aflyse alle arrangementer til og med påske. Men det vides altså ikke på nuværende tidspunkt, hvor længe det danske kongehus har planer om at aflyse. Indtil videre er det altså i hvert fald til og med 23. marts.

