Kongehuset A/S: Royale forretninger slipper for skat

I 2008 fik prin Henrik opført to nye ferieejendomme på vinmarkerne ved slottet Château de Cayx nær Cahors, hvor personer med tilknytning til kongehuset kunne komme på - næsten - kongelig ferie for 7000 kroner for en uge.

Det er uvist om kongehuset fortsat udlejer husene.

Margrethe og Henrik købte vinslottet i 1974. Planen var at komme tæt på hans franske familie og ikke mindst at producere vin. Undervejs er slottet blevet sat omfattende i stand, og i forbindelse med sølvbryllup betalte en gruppe venner for en pool.

Foto: Jan Unger