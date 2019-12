Kongehuset bruger 'sund fornuft': Her er deres CO2-bomber

Kongehuset er mestre i at minde andre om deres ansvar for at sikre det skrantende miljø.

Ekstra Bladets gennemgang af kongehusets taler de seneste år afslører, at Margrethe og kronprinsparret udtrykker tilsyneladende dybfølt omsorg for den eskalerende udledning af drivhusgasser over for både virksomheder, statsledere og danskerne.

Klima-bekymringen er varm luft.

Selvom kongehuset i en udtalelse til Ekstra Bladet påstår, at de bruger deres sunde fornuft, koster deres høje levestandard dyrt i klimaregnskabet.

Kongehuset: Bruger sund fornuft Ekstra Bladet har rettet henvendelse til kongehuset for at spørge, hvorfor Margrethe og co. ikke sparer på CO2-udledningen, siden de bekymrer sig om klimaet. - Vi bruger vores sunde fornuft og overvejer hver gang, hvilket transportmiddel der er mest hensigtsmæssigt at benytte i forhold til den enkelte begivenhed, oplyser Kongehusets kommunikationsafdeling.

Kongehuset foretrækker komfort frem noget andet, og det bliver ofte på bekostning af klimaet, når de eksempelvis rejser op mod 35 gange med Forsvarets fly og helikopter på et år, fyrer for gråspurvene og holder privat ferie på CO2-bomben Dannebrog.

Klima-hyklere: Her det royale CO2-bluf

Her er kongehusets grønne ord Dronningen til metro-åbning i 2019 - Ingen ved, hvordan hovedstaden vil se ud om 100 år. Men vi ved, at disse tunneller vil sno sig under byen og tilbyde hurtig og bæredygtig transport til mennesker i generationer fremover. Foto: Anthon Unger Dronningens nytårstale i 2018: - Derfor skal vi lytte opmærksomt til de unge, når vi drøfter, hvordan vi kan undgå at udfordre balancen i naturen. Vi skal have omtanke for fremtiden. Vi skal tænke os om i tide. - I Grønland smelter isen. Her er forandringerne også tydelige. Foto: Mads Nissen Dronningen til Kinas præsidentpar i 2012 - I disse år er ingen udfordring vel mere aktuel end klimaforandringerne og global opvarmning. Her har Danmark og Kina meget at vinde ved at stå sammen i bestræbelserne på at imødegå klimaforandringer. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix Kronprinsen ved polsk statsbesøg i 2019 - Energi og klima er særligt vigtige områder i det dansk-polske forhold. Danske og polske virksomheder tager nu hinanden i hånden for at udvikle offshore-vindmøller i Østersøen. - Det er en win-win-situation - ikke kun for Polen og Danmark, men også for det globale klima. Kronprinsen er i øvrigt protektor for State of Green – et dansk offentligt-privat partnerskab, der sætter fokus på globale klima- og miljøudfordringer. Foto: Kacper Pempel/Ritzau Scanpix Kronprinsessen Houston, Texas 2019 - Jeg tror roligt, at man kan sige, at Danmark i dag er den globale leder inden for bæredygtig energi. - Vi holder stolt verdensrekorden for at have mest vindenergi i vores energisektor svarende til mere end 40 procent sidste år. Foto: Daniel Kramer/Ritzau Scanpix