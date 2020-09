Kongehuset deler gamle fotos: - Det er lidt for tyndt

I anledning af Christian 10. 150-års fødselsdag deler kongehuset en række gamle billeder. Det er et tyndt forsøg på at holde sig aktuel, mener kongehusekspert

Coronakrisen har sat en stopper for de fleste af kongehusets aktuelle gøremål, og derfor tyer de nu til arkiverne for at holde de sociale medier i gang.

Da det i dag er 150 år siden, at dronning Margrethes farfar Christian 10. kom til verden, deler kongehuset således en række fotos fra den gamle konges barndom på Instagram og Facebook.

Men den anledning er for tynd, mener kongehusekspert Søren Jakobsen.

- Kongehusets funktion er indskrænket på grund af coronaen, og det de så gør for at holde kontakten til befolkningen ved lige, er at lægge de her billeder ud. Og det er jo fint nok, men man kan sige, at vi er jo lidt langt tilbage i familiealbummet, og anledningen er lidt tynd.

- Er det et forsøg på at holde sig aktuel hos befolkningen, selvom der ikke sker noget?

- Ja, det er det. De kan jo ikke gøre så meget andet, og det er fint, at de bruger de moderne medier, som kronprinsparret har været bannerførere for, men altså det er lidt for tyndt, siger Søren Jakobsen.

Glade følgere

Ikke desto mindre ser det ud til, at kongehusets mange følgere på Instagram er tilfredse med billederne.

'Sjovt at se de fine billeder og dejligt at se "brevet"... dog dejligt det var "oversat" så man kunne læse det', skriver en følger.

Kongehuset har delt et brev, som Frederik 8. sendte til sin far, da Christian 10. var blevet født. Foto: Rigsarkivet

Christian 10. som ung. Foto: Amalienborgmuseet, Kongernes Samling

'Flere af de her slags opslag, tak', skriver en anden følger.

I opslaget kan man se flere billeder af Christian 10. som barn og ung, og der er også et foto af det brev, som hans far, Frederik 8., sendte til sin far for at annoncere sønnens fødsel.

