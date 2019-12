Kongehuset i KÆMPE ups: Måtte tilkalde Falck

Da en af kongehusets biler søndag var ude at køre på Walkendorfsgade i det indre København, gik det helt galt, da bilen passerede et vejarbejde.

Her fik chaufføren af krone 415, som prinsesse Benedikte normalt bliver transporteret rundt i, af ukendte årsager forvildet sig ind i et vejarbejde, hvor der var kørsel forbudt for biler.

Det medførte, at bilen sad fast i en stor bunke grus og ikke kunne rykke sig ud af flækken.

Derfor måtte kongehuset tilkalde Falck, så bilen igen kunne komme fri og fortsætte sin rute.

Det er uvist, hvorvidt prinsesse Benedikte var passager i bilen, da den uheldige episode fandt sted, men der var ingen materiel- eller person skade i forbindelse med den (noget) uheldige episode.

Krone 415 har som regel prinsesse Benedikte som passager. Foto: Joachim Adrian/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet har været i kontakt med Falck, men det har i skrivende stund ikke været muligt at få en kommentar fra dem i forbindelse med sagen. Ekstra Bladet har desuden været i kontakt med kongehuset, der ikke ønsker at udtale sig til citat i forbindelse med episoden.

Problemer før

Det er ikke første gang, at netop krone 415 ender i problemer.

Tilbage i april måtte Falck ligeledes tilkaldes, da prinesse Benedikte var i Vejle for at overvære festkoncerten ved Jacob Gade Violinkonkurrence, som hun er protektor for.

Da prinsesse Benedikte efter koncerten blev ledt ud til krone 415, måtte hun gå forgæves. Bilen var nemlig ikke til at komme ind i.

- Prinsessens chauffør var gået ud af sin egen dør for at åbne døren for prinsessen. Men han kunne ikke åbne døren, hans egen var også låst, og nøglen sad i bilen. Der må have været en fejl på nøglen, og prinsessen var smækket ude, fortalte viceborgmester og kulturudvalgsformand Dan Arnløv Jørgensen (K) til Vejle Amts Folkeblad i den forbindelse.

- Vi inviterede Hendes Kongelige Højhed ind i VIP-lokalet i musikteatrets garderobe, hvor hun nød en flaske vand. Hun tog det med godt humør sammen med sin hofdame, og vi bød hende på en middag og reserverede et bord i restauranten. Men hun havde en aftale i København og ville gerne afsted, fortalte kulturudvalgsformanden videre.

