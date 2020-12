Kongehuset melder ud om corona: Testet negative

Kronprinsparret og deres tre yngste børn er testet negative for covid-19

Både kronprinsen og kronprinsessen samt deres tre yngste børn er blevet testet for corona, efter prins Christian tidligere på ugen testede positiv.

Nu skriver kongehuset i en pressemeddelelse, at alle ud over prins Christian er testet negative.

'Deres Kongelige Højheder Kronprinsen og Kronprinsessen samt deres fire børn har siden mandag den 7. december 2020 opholdt sig i isolation i Frederik VIII’s Palæ på Amalienborg, efter at Hans Kongelige Højhed Prins Christian blev testet positiv for COVID-19 samme dag. Kronprinsparret og deres tre yngste børn er i forlængelse heraf blevet testet for COVID-19. Alle testresultater har været negative,' lyder det i meddelelsen.

Prins Christian testet positiv for corona

Der har tidligere ikke været meldt ud, om prins Christian havde oplevet symptomer, mens han har haft corona, men i meddelelsen skriver kongehuset nu, at prinsen er sluppet.

'Prins Christian har ikke haft symptomer, men vil i overensstemmelse med retningslinjerne fortsat opholde sig i isolation indtil mandag 14. december,' lyder det.

Dermed kan den kongelige familie se frem til at holde jul sammen uden corona.

Kronprinsparret kan dermed også vende tilbage til deres royale pligter.

De har i denne uge ellers været nødt til at aflyse alt grundet isolation, mens de ventede på svar.

