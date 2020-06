Kongehuset mindes prins Henrik

I et opslag på Instagram mindes kongehuset prins Henrik med et billede af en helt særlig rose

Kort efter prins Henriks død 13. februar 2018 blev en særlig rose i slotsparken ved Marselisborg Slot i Aarhus opkaldt efter prinsen.

I et opslag på det sociale medie Instagram fortæller kongehuset nu, at den let orange rose er sprunget ud for første gang.

Blomstringen bruges som anledning til at fortælle, at prins Henrik sammen med Margrethe tilbragte mange somre og højtider i slotsparken.

'En særlig rose blomstrer i slotsparken ved Marselisborg Slot i Aarhus, hvor Hendes Majestæt Dronningen i disse uger har residens', skriver kongehuset og fortsætter:

'Rosen, der er let orange, blev kort tid efter Prins Henriks død i 2018 døbt i Prinsens navn, og nu blomstrer den for første gang i parken'.

Kunstværker og urtehave

Marselisborg Slotspark er omkring 13 hektar og blev anlagt af anlægsgartner L. Chr. Diederichsen i samarbejde med Dronning Alexandrine i starten af 1900-tallet.

Parken er i engelsk stil med store græsplæner omgivet af træer og små søer. I dag rummer slotsparken en række kunstværker, en rosenpark og en urtehave.

Prins Henrik, der blev døbt Henri Marie Jean André, blev 83 år.

Da han døde fik han naturligvis sin ønskede konge-titel på forsiden af Ekstra Bladet.