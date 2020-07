Kongehuset: Prins Joachims tilstand er stabil efter operation

Prins Joachims tilstand er fortsat stabil, og han har det efter omstændighederne godt.

Det oplyser kongehuset til Ritzau og Ekstra Bladet, efter at prinsen er blevet opereret for en blodprop.

’Prins Joachims situation er fortsat stabil. Prinsen kom heldigvis i professionel behandling i tide og har det efter omstændighederne godt’, siger Lene Balleby, kongehusets kommunikationschef, i en skriftlig kommentar.

Det var sent fredag aften, at prins Joachim blev indlagt på Universitetshospitalet i Toulouse i Frankrig.

Prinsen blev umiddelbart herefter opereret for en blodprop i hjernen, og lørdag aften meddelte kongehuset, at operationen var vellykket.

Søndag middag er status, at prinsen stadig er indlagt.

’Hvor længe prinsen skal være indlagt, er det for tidligt at sige noget om på nuværende tidspunkt’, siger Lene Balleby.

Det er dermed også for tidligt at vurdere, om sygdommen og indlæggelsen vil få betydning for prins Joachims stilling som forsvatsattaché, som han efter planen skal tiltræde 1. september.

Hastet afsted

Prins Joachim befandt sig fredag aften sammen med familien på dronningens vinslot, Château de Cayx, da han måtte hastes til et lokalt hospital og senere med ambulance til Toulouse.

DR og TV2 oplyste tidligere, at prins Joachim blev fløjet til Toulouse med helikopter, men det er ikke korrekt, oplyser kongehuset.

Lørdag aften meddelte kongehuset, at prinsen var indlagt med prinsesse Marie ved sin side.

Det er ikke mere end et par dage siden, at prins Joachims familie fejrede prins Felix, som fyldte 18 år den 22. juli. Han blev fejret på dronningens vinslot, Château de Cayx , i Frankrig.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger befinder dronning Margrethe sig fortsat på slottet i Gråsten, som er den royale sommerresidens.