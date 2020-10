Kongehuset til fest hos frimurerne: - Komisk skær

På kongehusets Instagram-profil fremgår det, at dronning Margrethes søster prinsesse Benedikte har været til storstilet fest og fejring hos den danske frimurerorden i deres hovedkvarter - det såkaldte stamhus - på Blegdamsvej i København.

I opslaget fremgår det, at prinsessen fik et indblik i mandeklubbens 'historie, kultur og åndsliv'.

Det fremgår desuden, at anledningen til besøget var ordenens fejring af deres 275-års jubilæum.

'Den Danske Frimurerorden er et selvstændigt ordenssamfund, hvor mænd i alle aldre og fra alle erhverv og samfundsgrupper mødes for at arbejde med deres personlige udvikling. Frimurerordenen kan i år fejre 275-års jubilæum, og i den anledning deltog Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte i går i ordenens jubilæumsmarkering', skriver kongehuset og tilføjer:



'Under arrangementet blev Prinsessen vist rundt i Stamhuset i København, hvor Hendes Kongelige Højhed fik et indblik i ordenens historie, kultur og åndsliv'.

Okkulte ritualer

Ekstra Bladet afdækkede sidste år, hvordan frimurerlogen benytter okkulte ritualer og symboler som knogler, dødningehoveder og ligkister og fastholder deres medlemmer i et benhårdt hierarki, hvor der hele tiden loves medlemmerne noget nyt, som er så hemmeligt og farligt at fortælle til andre, at de kalder alle os andre for de ’uindviede’ og ’fremmede’.

Blandt andet skrev Ekstra Bladets chefredaktør, Poul Madsen, i en leder med overskriften 'Grænsende til hjernevask', at frimurerne er 'et lukket samfund i samfundet, hvor man over kister, kranier og skeletter forsøger at skabe sin egen himmel på jorden. Det fremstilles som et Indiana Jones-mysterium, men er reelt et rollespil med okkulte tendenser grænsende til hjernevask'.

Den Danske Frimurerordens 'klubhus' Blegdamsvej i København. Foto: Tariq Mikkel Khan

Komisk skær

At kongehuset deltager i fejringen af et broderskab som frimurerlogen er ifølge Søren Jacobsen på grænsen til det komiske og formentlig ikke noget, vi kommer til at se kronprins Frederik og Mary deltage i.

- Selvfølgelig skal de overveje det. I de her tider, hvor konspirationsteorier kører rundt, skal man være lidt forsigtig med den her slags. Så er det bedre med lidt tilbageholdenhed. Det er på kanten og ikke noget, der vil være godt, hvis det går i arv til kronprinsparret, siger kongehusekspert Søren Jacobsen og tilføjer:

- Det hører nærmest hjemme i en sommerrevy, og der et altså et komisk skær over det. Frimurerne er ikke en forsamling af kvinder, og Benedikte kan jo ikke engang selv være med. Det er lidt mystisk, og man kan godt trække lidt på smilebåndet af det. Det var nok noget, hvor man kunne overveje, om det var en god idé i fremtiden.

Gammel forbindelse

Tidligere har flere af kongehusets medlemmer været med i frimurerlogen - blandt andet Christian X, der var stormester. Og det er i denne historiske kontekst at kongehusets besøg skal ses, siger kongehusekspert Søren Jacobsen, der har skrevet en række bøger om overklassen og kongehuset.

- Der er en gammel forbindelse mellem kongehuset og frimurerlogen. Tiden er vel nok ved at løbe fra nogle af de her loger, så forbindelsen er ved at tynde lidt ud. Man sender en repræsentant som Benedikte for at markere interesse, men det er jo hverken dronning Margrethe eller kronprins Frederik, hvilket også ville være lidt underligt, siger Søren Jacobsen.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at indhente en kommentar fra kongehuset for at høre, hvilke overvejelser de eventuelt har gjort sig i forbindelse med at deltage i fejringen af frimurerordenen.