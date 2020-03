Kongelig guldstol brasede sammen under Bertel

Der hersker ingen tvivl om, at de gamle guldstole, som dronning Margrethes nye taffelstole erstatter, rent faktisk var i dårlig stand.

Det blev understreget for nogle år siden, da Bertel Haarder var til kongelig fest - som han husker som et statsbesøg på Fredensborg Slot - og en guldstol brasede sammen under ham.

- Jeg sad heldigvis ude ved væggen, og det vil sige, at jeg faldt bagover mod væggen, og det skete der ikke noget ved.

- Men stolen blev til pindebrænde, og det var ikke, fordi jeg sad og vippede eller gjorde noget, jeg ikke måtte, siger politikeren.

Auken hjalp Bertel

Bertel Haarder kom heldigvis ikke til skade under uheldet.

- Jeg mener, at Svend Auken kom farende og hjalp mig op. Han sad åbenbart lige ved siden af, men jeg synes jo kun, at det var til at grine ad, siger han.

Ifølge en gammel artikel på lokalavisen.dk er en guldstol også brast sammen under Mette Frederiksen.

Det kan Bertel Haarder dog ikke bekræfte.

Går tiggergang

Ekstra Bladet har tidligere kunnet fortælle, at de 400 nye taffelstole, som er finansieret af seks fonde, langtfra var en uopfordret fødselsdagsgave.

Kongehuset henvendte sig selv i 2018 til de seks fonde, hvoraf flere er kendt som gode venner af kongehuset, med en ansøgning til et stoleprojekt, som dronningen allerede arbejdede på.

Flere af gavegiverne er også modtagere af titler og invitationer til kongehusets fester og jagter.

Kongehuset og gavegiverne afviser, at der er en sammenhæng mellem gaven og tildeling af titler og invitationer til fester og jagter.