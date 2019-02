Kongelig ka-tjing: Brugte for 42 millioner kroner

Medlemmer af kongehuset er fritaget for moms og kunne derfor lægge 8.406.909 kroner ned i foret sidste år - ud over apanagen

Ingen kvaler, skatteyderne betaler.

Når de kongelige skal have pungen op ad lommen for at betale for varer eller tjenesteydelser, så slipper de billigere end resten af danskerne.

De er nemlig fritaget for at betale moms og får derfor beløbet tilbagebetalt af Statsministeriet.

En aktindsigt fra Statsministeriet, som Ekstra Bladet har fået i de kongeliges momsrefusion for 2018, viser, at medlemmerne af kongehuset i alt fik 8.406.909 kroner tilbage sidste år.

Det svarer til, at de kronede hoveder har købt varer eller tjenesteydelser for hele 42.034.545 kroner. Beløbet dækker ikke ansattes løn, der som bekendt ikke betales moms af.

De kongelige er fritaget for at betale moms og får den derfor tilbagebetalt fire gange årligt Dronning Margrethe 2018: 5.666.759 kroner 2017: 7.048.083 kroner 2016: 7.484.030 kroner 2015: 6.892.294 kroner Kronprinsparret 2018: 1.882.109 kroner 2017: 1.874.521 kroner 2016: 1.595.947 kroner 2015: 1.454.202 kroner Prins Joachim og prinsesse Marie 2018: 603.334 kroner 2017: 594.451 kroner 2016: 589.301 kroner 2015: 852.871 kroner Prinsesse Benedikte 2018: 254.707 kroner 2017: 165.036 kroner 2016: 126.937 kroner 2015: 144.530 kroner De kongeliges momsrefusion i alt 2018: 8.406.909 kroner 2017: 9.682.091 kroner 2016: 9.796.215 kroner 2015: 9.343.897 kroner Kilde: Statsministeriet Vis mere Luk

Men selvom beløbet kan virke svimlende, er det dog markant lavere end de foregående år.

I 2017 købte de kongelige ind for 48,4 millioner kroner, mens regningen året før lød på 48,9 millioner kroner.

Se også: Tårnhøjt forbrug: Kongehuset brugte 48,4 millioner i 2017

Dronningen er billigere

Det skyldes dronning Margrethe, der - som den eneste - har sat sit forbrug ned. Og det markant. 'Kun' 5.666.759 kroner fik hun tilbage i år, hvilket er over en million lavere end de to foregående år.

Hendes besparelse gør således, at skatteyderne kommer af med seks millioner mindre - til trods for at resten af hendes familie fortsat har fuldt blus på forbrugsfesten.

Frederik og Mary holder niveauet fra tidligere ved at købe varer eller tjenesteydelser for 9,4 millioner kroner mod 9,3 millioner kroner året før, mens Joachim og Maries forbrug steg tilsvarende fra 2,9 millioner kroner i 2017 til 3 millioner i 2018.

Frederik og familien købte ind for 9,4 millioner kroner sidste år. Foto: Kenneth Meyer

Fakta om momsrefusion De kongelige er – modsat alle andre danskere – fritaget fra at betale moms. Når de køber en vare eller en tjenesteydelse, der er belagt med moms, betaler de den fulde pris i første omgang, men sender derefter regnskabet til Statsministeriet, der sørger for, at momsen bliver tilbagebetalt. De kongelige kan maksimalt afløfte moms af 25 procent af deres respektive årpengebeløb.

Den kongelige storshopper er dog uden tvivl prinsesse Benedikte. Fra 2015 til 2017 købte hun i snit for - efter kongelig standard - beskedne 727.505 kroner årligt. I år lyder regningen 1.273.535 kroner.

Kongehusets kommunikationsafdeling oplyser til Ekstra Bladet, at man ingen kommentarer har til årets regnskab.

Årpenge 2018 De kongelige modtog følgende beløb i årpenge i 2018 Dronning Margrethe: 82.504.572 kroner. Heraf går 1,5 procent - svarende til 1.237.569 kroner til prinsesse Benedikte Kronprinsparret: 20.308.212 kroner - heraf går 10 procent til Mary Prins Joachim: 3.589.500 kroner Kilde: Kongehuset.dk

Dronning Margrethe scorer Henriks millioner