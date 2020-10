Koster millioner: Margrethe i luft-galskab

Jovist, Danmark er et lille land, men når man skal fra Jylland til København, kan rejsen alligevel synes lang.

For nogle synes den tilsyneladende alt for lang.

I stedet chartrer man Forsvarets redningshelikopter EH-101, der kan flyve i fugleflugt til destinationen og spare en timevis i transporttid.

Kender du det? Formentlig ikke.

Med hjemmel i Finansloven kan de royale til hver en tid hyre Forsvarets fly og helikopter til transport, så længe rejsen er i forbindelse med et ’officielt arrangement’.

Den ret gør i særdeleshed Margrethe brug af.

Luft-galskab

Forsvarets seneste opgørelse over dronningens luft-galskab viser, at majestæten sidste år chartrede Forsvarets fly og helikopter 13 gange til enkelt- og returrejser.

En stigning i forhold til 2018, hvor dronningen fløj otte gange.

Udover den klimamæssige skrækregning efterladt til fremtidige generationer kostede flyvningerne statskassen 1.938.798 kroner.

Udgifterne dækker variable omkostninger, som eksempelvis brændstof, ruteafgifter, start- og landingsafgifter samt flyspecifik vedligehold.

Margrethes flyrejser gennem årene 2014: 15 2015: 8 2016: 8 2017: 10 2018: 8 2019: 13 (Kilde: Forsvaret)

Intet var for småt for dronningen.

For eksempel da hun skulle hjem til Fredensborg 1. juni fra en festgudstjeneste i Herning Kirke.

Selvom regenten ikke havde en bagkant den dag og blot skulle modtage nye ambassadører - en simpel rutinetjans for en gammel rotte som Margrethe - dagen efter, valgte hun alligevel helikopteren.

Den korte flyvning fra Herning til Fredensborg Slot kostede 148.046 kroner.

Rejsen i bil kan klares på under tre og en halv time.

Pendulfart

Herning-Fredensborg-rejsen er dog ingenting sammenlignet med lidt senere den sommer.

Da Socialdemokratiet skulle danne regering, var det kulminationen på en historisk lang forhandling mellem S og støttepartierne.

Da partierne endelig var klar til regeringsdannelse, stod Margrethe naturligvis klar, så hun kunne godkende den nye S-regering.

Margrethe er forhåbentlig ikke bange for højder, for hun ynder at flyve selv korte distancer. Foto: Bjørn Stig Hansen

Dronningen havde på daværende tidspunkt residens, som det hedder i royale termer, på Marselisborg Slot i Aarhus.

Residens betegner regentens bolig, og indebærer at hoffet flytter med.

Processen med regeringsdannelsen strakte sig over tre dage, og i stedet for at blive i København valgte Margrethe at flyve i helikopter frem og tilbage mellem Aarhus og København alle tre dage i streg.

Det kostede i alt 363.387 kroner.

