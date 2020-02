Kronprins Frederik opereret efter skiulykke

Kronprins Frederik har fået sig en mindre skade i forbindelse med, at han har stået på ski i Schweiz.

Det oplyser kongehusets kommunikationsafdeling i en pressemeddelelse.

'Hans Kongelige Højhed Kronprinsen pådrog sig i sidste uge en mindre skade i venstre skulder i forbindelse med skiløb i Schweiz. Kronprinsen er derfor i dag blevet ambulant undersøgt og behandlet på Rigshospitalet i København', står der i pressemeddelelsen.

I forbindelse med behandlingen gennemgik kronprins Frederik en mindre operation.

'Behandlingen bestod i en ukompliceret operation, som forløb planmæssigt. Skulderskaden påvirker ikke Kronprinsens officielle program', lyder det videre i pressemeddelelsen.

Her ses kronprins Frederik sammen med kronprinsesse Mary og deres børn i Verbier i Schweiz. Foto: Tim Rooke/Shutterstock

I øjeblikket er kronprinsesse Mary og parrets fire børn, prins Christian, prinsesse Isabella og tvillingerne prins Vincent og prinsesse Josephine bosat i Verbier i Schweiz. hvor børnene går på den internationale skole Lemania-Verbier, hvor de blandt andet bliver bedre til engelsk og fransk. Også kronprins Frederik er sammen med familien i Schweiz, når der er mulighed for det.

Kronprinsparret har tidligere fortalt, at de ser det som en 'gave' for børnene, at de har mulighed for at gå på den internationale skole, hvor de i alt skal gå et semester svarende til tre måneder.

Under familiens ophold i Verbier bor de i deres eget hus, som de har ejet i omkring ti år.

