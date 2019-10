Kronprins Frederik overrasker: Sådan har du aldrig set ham før

I Paris troppede kronprins Frederik op med et noget anderledes look

Mandag deltog kronprins Frederik og kronprinsesse Mary i den officielle åbning af det danske erhvervsfremstød i Frankrig ved den nye triumfbue La Grande Arche i Paris.

I den forbindelse skulle kronprins Frederik holde tale, og her overraskede han de fremmødte med et noget anderledes look.

Da han skulle holde talen, iførte kronprinsen sig nemlig en læsebrille. Et look, han aldrig har benyttet før ved en officiel lejlighed.

Kronprins Frederik med sine briller på. Foto: Ritzau Scanpix/Niviere David

Det nye look har fået flere danskere til tasterne på de sociale medier, hvor de roser kronprins Frederik for hans fremtoning i Paris.

'Han ser godt ud med de briller', konstaterer en.

'Hold op, hvor står det skarpt', skriver en anden, mens en tredje fortsætter:

'Han er sgu et rigtigt mandfolk'.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary i Paris. Foto: Ritzau Scanpix/Charles Platiau

Stående bifald

Under talen i La Grande Arche i Paris kom den 50-årige kronprins ifølge Se og Hør blandt andet ind på det angreb, der ramte Paris torsdag. Her blev fire betjente dræbt med kniv, mens også gerningsmanden blev skudt og dræbt af politiet. Hændelsen efterforskes som terror.

- Kronprinsessen og jeg er også dybt berørte af den pludselige og voldsomme forsvinden af fire politifolk, der hver dag kæmper for at bevare sikkerheden her i landet. Betjente, der arbejder for at kunne sikre begivenheder som dem, vi holder i dag. Vores tanker er hos deres nærmeste og hos deres familie, fortalte kronprins Frederik blandt andet i sin tale, der blev holdt på fransk.

Efter talen fik kronprins Frederik ifølge ugebladet et stående bifald.

Kronprinsparret er i Franrkig fra 7. til 9. oktober. Her står de i spidsen for en erhvervsdelegation, der består af omkring 50 virksomheder og erhvervsorganisationer.