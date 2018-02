Kronprinsen har besøgt sin far på Rigshospitalet

Prins Henriks tilstand er alvorligt forværret, og det var årsagen til, at kronprins Frederik måtte afbryde sit besøg i Sydkorea, hvor de Vinter OL lige nu bliver afholdt.

Kronprinsen besøgte kort tid efter han var landet fredag aften prins Henrik på hospitalet sammen med dronning Margrethe og kronprinsesse Mary.

Det oplyser kongehuset over for Ekstra Bladet.

Dronning Margrethe har forladt Rigshospitalet

Prins Henrik har været indlagt siden den 28. januar, efter han blev syg under en rejse til Egypten. Den 6. februar meldte kongehuset ud, at man havde fundet en godartet tumor i prinsens venstre lunge.

Fredag morgen var tilstanden dog blevet forværret, og prinsen valgte derfor at forkorte sit ophold i Sydkorea.

Flere kongelige medlemmer besøgte i går prins Henrik på Righospitalet. Kort før klokken 11 ankom kronprinsesse Mary med sine to ældste børn, prins Christian og prinsesse Isabella. De forlod igen hospitalet efter en halv time.

Omkring klokken 16.00 ankom dronningen sammen med sin yngste søn, prins Joachim. Han havde sine to ældste sønner, prins Nikolaj og prins Felix, med på hospitalet.

Prins Henriks bror: - Det er et spørgsmål om uger

Det ser ikke godt ud

Flere eksperter har peget på, at det er højst usædvanligt, at prins Frederik har afbrudt sin rejse. Det gjorde han også i 2000, da hans mormor dronning Ingrid lå for døden.

- De (kongehuset, red.) fortæller os jo, at han ligger for døden. Det var det samme, da dronning Ingrid døde. Hun var også sløj det sidste stykke tid, og så fik man at vide, at familien var samlet hos hende på Fredensborg Slot. Kort efter døde hun. Det er den samme rutine, fortæller kongehus-ekspert Sebastian Olden-Jørgensen til Ekstra Bladet.

Prins Henriks tilstand alvorligt forværret

Selvom flere familiemedlemmer fredag besøgte prinsen på hospitalet, så er den franske familie endnu ikke på vej til Danmark.

Det fortalte broderen, Étienne de Monpezat, til BT fredag formiddag.

- Nej, jeg er ikke på vej til Danmark, for jeg venter på de seneste nyheder. Jeg ved, at min bror ikke har det godt. Det ser ud til at være et spørgsmål om uger, siger Étienne de Monpezat.

Til Ekstra Bladet tilføjer den tidligere journalist, at han afventer nyt om sin storebror - ligesom alle andre.

- Jeg håber det bedste, lyder det kortfattet.

Demens

Tumoren i lungen kommer i forlængelse af en demens-diagnose, der blev meldt ud 6. september sidste år.

Henrik blev diagnosticeret med demens af et specialistteam på Rigshospitalet, der hen over sommeren havde udført en række undersøgelser.

Diagnosen kom efter flere markante udtalelser fra prins Henrik i løbet af de sidste år. Han havde blandt andet sagt, at dronningen 'gjorde ham til narren', fordi hun ikke havde gjort ham til konge. Derudover fortalte han også, at han ikke ønskede at blive begravet i Roskilde Domkirke ved siden af sin hustru.

