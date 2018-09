Kronprinsen opereret

Mandag morgen udsendte kongehuset en pressemeddelelse om, at kronprins Frederik overraskende er blevet opereret på Rigshospitalet i København.

Det oplyses desuden, at der i den kommende tid venter Frederik et genoptræningsforløb, og at det derfor forventes, at kronprinsens officielle aktiviteter i de næste par uger bliver aflyst.

Tirsdag skulle kronprinsparret have afholdt middag for Mary Fondens præsidium, og onsdag skulle kronprinsparret have deltaget i aktiviteter i forbindelse med Flagdag for Danmarks udsendte.

De nu aflyste arrangementer er stadig at finde i kongehusets kalender, så noget tyder på, at behovet for operationen er opstået forholdsvist akut.

Kronprins Frederik til Royal Run i Aarhus 21. maj. Foto: Ernst Van Norde

Allerede udskrevet

I pressemeddelelsen fra kongehuset oplyses det, at Frederik blev opereret i går:

'Hans Kongelige Højhed Kronprinsen blev i går opereret for en diskusprolaps på Rigshospitalet'.

Operationen forløb ifølge oplysningerne fra kongehuset som planlagt, og Frederik har det efter omstændighederne godt og er udskrevet her til morgen.

Kongehusets kommunikationsafdeling oplyser til Ekstra Bladet, at der er tale om en diskusprolaps i ryggen.

Kronprinsesse Mary og kronprins Frederik deltog i sidste uge ved festlighederne, da den franske præsident Emmanuel Macron og hustruen Brigitte Macron var på officielt statsbesøg i København. Foto: Martin Sylvest

Netop ryggen har da også tidligere voldt Frederik problemer. I maj meddelte han, at han måtte skrue ned for ambitionsniveauet i forbindelse med Royal Run, det landsdækkende motionsløb i anledning af hans 50-års fødselsdag.

- Jeg har dog døjet med nogle rygproblemer i den seneste tid, som gør, at jeg ikke kan løbe helt, som jeg gerne ville, så der ikke bliver ikke tale om de helt store rekorder fra min side, sagde kronprinsen - der har løbet adskillige marathonløb og sågar gennemført en Ironman - i en en video på kongehusets Instagram-profil.

Dengang meldte historien intet om, at det skulle være en diskusprolaps, der havde ramt den 50-årige tidligere frømand, og han gennemførte da også de lidt over 16 kilometer som planlagt.

- Jeg er glad for, at jeg fik trukket mig igennem, sagde han, da han kom i mål på Frederiksberg Allé i København.

Folkesygdom

Tal fra Statens Institut for Folkesundhed viste i 2015, at 13,3 procent af danskerne over 16 år lider af diskusprolaps og andre rygsygdomme.

Det svarer til mere end 615.000 danskere og må derfor betegnes som værende en folkesygdom. Så Frederik er altså langt fra alene.

