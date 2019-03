Kronprinsen tier om hofchefs dobbeltrolle

Frederik mener, at andre må udtale sig om hans hofchefs dobbeltrolle, når han er på eksportfremstød

Frede laver strudsen og stikker hovedet ned i sandet.

I går kunne Ekstra Bladet fortælle, at kronprinsens hofchef, Christian Schønau, har en dobbeltrolle som både hofchef og bestyrelsesformand i Poul Due Jensens Fond, der ejer 88 procent af Grundfos.

Det er imidlertid ikke noget, kronprinsen vil tale om.

Ikke formålet

På et pressemøde i Argentina, hvor han og dronningen de sidste par dage har været på eksportfremstød, spurgte TV2 forgæves, om dobbeltroller er normal skik i kongehuset.

Det ville Frede under ingen omstændigheder svare på.

- Det er ikke formålet med den her tur at komme ind på det her. Det må andre nøglepersoner udtale sig om, sagde kronprinsen.

Ingen kommentar

Selvom Frederik er at betragte som Christian Schønaus chef, ville han heller ikke uddybe, om han havde givet grønt lys.

- Det kan jeg ikke udbygge videre. Det har jeg simpelthen ikke mere på, sagde kronprinsen.

Grundfos' forbindelser til kongehuset 2011 Grundfos udnævnt som kongelig hofleverandør 2015 Poul Due Jensen deltager i kronprinsens jagt i Gludsted Plantage 2016 Poul Due Jensen deltager i kronprinsens jagt i Gribskov Grundfos deltager i kongehuset erhvervsfremstød i USA 2017 Poul Due Jensen deltager i kronprinsens jagt i Gribskov 2018 Poul Due Jensen og hans kone, Annette Hougaard Due Jensen, deltager i kronprinsens 50-års fødselsdag 2019 Christian Schønau bliver bestyrelsesformand i Poul Due Jensens Fond Vis mere Luk

Som hofchef er Christian Schønau ansvarlig for kronprinsparrets hofstat og således ansvarlig for husholdning, ceremonier og kontakt med offentligheden.

Problematisk

Ifølge sociolog og adjunkt ved CBS Christoph Ellersgaard, der står bag bøgerne 'Magteliten' og 'Tæm eliten', er Christian Schønaus nye post problematisk.

Han mener ikke, at det er en god idé, at hofchefen både er kronprinsparrets højre hånd og samtidig repræsenterer Grundfos' interesser.

- Det er meget oplagt, at familien bag Grundfos nu kan blive favoriseret, når kronprinseparret skal besøge virksomheder, invitere til officielle arrangementer, og når der skal uddeles ordener og titler, siger han.

Grundfos deltog i eksportfremstødet i Argentina.

Vi glæder os

Kongehuset ønskede i går ikke at svare på Ekstra Bladets spørgsmål om kasketforvirring i kongehuset.

Der blev i stedet henvist til kommunikationschef Lene Ballebys tidligere udtalelse i Berlingske, hvor hun afviste, at Christian Schønaus arbejde i Poul Due Jensens Fond skulle være problematisk.

- Vi glæder os derfor blot over, at de kompetencer, som kongehusets ansatte har, efterspørges også uden for huset, sagde Lene Balleby.