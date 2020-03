Kronprinsparret sender hilsen til danskerne

- Verden ser helt anderledes ud i dag, end den gjorde for få uger siden, indleder kronprins Frederik en videohilsen med, som er blevet lagt ud på Kongehusets sociale medier-konti lørdag aften.

- Vi savner alle sammen vores normale hverdag, fortsætter han, og kronprinsesse Mary stemmer i:

- Nu er det fredag eftermiddag, og vi er kommet udenfor for at få frisk luft og for at få rørt os. Det er anden uge af fjernundervisning, og det har krævet en vis omstilling af både børnene og forældrene, siger hun.

Kronprinsparret kalder deres børn, som hopper på trampolin, hen til kamerat, og de taler kort om hverdagen, som også for de kongelige er forandret på grund af coronavirus.

Der opstår uenighed i børneflokken; prinsesse Isabella synes, at fjernundervisning er 'meget sjovt', mens prins vincent synes, det er kedeligt.

'Tak'

Så tager kronprins Frederik ordet for at takke danskerne.

- Vi vil gerne rette en tak til alle de, der arbejder hårdt for at vi alle kan komme igennem den svære tid, siger han, mens han kigger ind i kamerat.

- Jer, som står forrest. Jer, som behandler, yder omsorg og hjælper dem, der har brug for det, fortsætter kronprinsesse Mary.

- Jer, som holder sammen på samfundet og de vigtigste funktioner. I yder en uundværlig indsats. Mange tak for det, siger kronprinsen, hvorefter familien udbryder i kor:

- Pas på jer selv og pas på hinanden!

Du kan se videohilsenen her: