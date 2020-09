Læge til prins Joachim: Tag det roligt

Foran den danske ambassade i Paris var pressen inviteret til prins Joachims første arbejdsdag. Efter en kort tale, et smil og et nik forduftede prinsen hurtigt ind på sin nye arbejdsplads.

- Så jeg er fuld af iver for at komme i gang stille og roligt - selvfølgelig efter lægens råd - og på den måde få fuldbyrdet det, som et helt års meget intense studier hele sidste skoleår her i Paris nu skal udmønte sig i, sagde prinsen blandt andet.

- Det er spændende og udfordrende. Jeg ser frem til en masse interessante oplevelser for Forsvaret og selvfølgelig for Danmark, og det er sådan set det, jeg vil bekendtgøre her.

Lægens råd

Ifølge ledende overlæge og neurolog Michael Oettinger er det vigtigt, at prinsen holder fast i at starte stille op, inden det 'fuldbyrdede' arbejde begynder.

- Jeg tænker, at det lyder som et krævende job. Men det er jo vigtigt - uanset job og titel - at man starter stille og roligt igen. Man skal ikke glemme, at når der har været et svært sygdomsforløb, er patienterne ofte bekymret for tilbagefald.

Og angående tilbagefald er der nogle faktorer, som giver en øget risiko for netop blodpropper, fortæller Michael Oettinger.

- Nu kender jeg jo på ingen måder til prinsens konkrete sag. Men vi ved, at ting som forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol og diabetes nogle af de ting, som man undersøger efter en blodprop for at forebygge tilbagefald.

- Når man har været igennem en blodprop, og den akutte behandling er afsluttet, kommer man ind i et mere tværfagligt team, som skal hjælpe med genoptræning og forebyggelse, siger Michael Oettinger.