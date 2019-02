Lars Løkke: Derfor må Joachim tage pengene med til Frankrig

Spørgsmål fra Søren Søndergaard

Spørgsmål nr. 376:

"Vil ministeren – i forlængelse af grundlovens § 11, hvoraf det fremgår at "årpengene kan ikke uden Folketingets samtykke nydes uden for riget" – oplyse, om ministeren har været i eller planlægger at tage kontakt til Folketinget, i anledning af at prins Joachim til sommer flytter til Paris sammen med sin familie for at påbegynde en heltidsuddannelse på École Militaire?"

Spørgsmål nr. 377:

"Vil ministeren – i forlængelse af grundlovens § 11, hvoraf det fremgår at "årpengene kan ikke uden Folketingets samtykke nydes uden for riget" – oplyse, om den daværende statsminister tog kontakt til Folketinget, da kronprins Frederik i 1992 flyttede til USA for at læse statskundskab eller om der aldrig har været kontakt til Folketinget vedrørende en årpengemodtagers længerevarende udlandsophold?"

Spørgsmål nr. 378:

"Vil ministeren – i forlængelse af grundlovens §11, hvoraf det fremgår at "årpengene kan ikke uden Folketingets samtykke nydes uden for riget" – oversende de fortolkningsbidrag af denne grundlovssætning, som ministeren baserer sig på?"

Svar fra Lars Løkke Rasmussen (svarer kun på spørgsmål 376 og henviser til det i de to andre tilfælde)

Det følger af grundlovens § 11, 2. pkt., at årpenge ikke uden Folketingets samtykke kan nydes udenfor riget.

Grundlovskomitéens betænkning indeholder ikke en nærmere beskrivelse af, hvornår ophold udenfor riget kræver Folketingets samtykke, men følgende udtaltes af C.G. Andræ i forbindelse med forhandlingerne om betænkningen på Rigsdagen, jf. beretning om Forhandlingerne paa Rigsdagen 1848-1849, sp. 1635:

"Neppe behøver jeg heller at fremhæve, med Hensyn til § 16 [den nuværende § 11], at Meningen ingenlunde har været den, at et Medlem af det kongelige Huus ikke skulde kunne forlade Riget noget Øieblik uden Rigsdagens Samtykke, med derimod kun den, at Appanagerne ikke uden Rigsdagens Samtykke kunne nydes udenfor Riget. At der her er et Spillerum aabent for en jævn sund og fornuftig Opfattelse af Forholdene, vil vist Ingen misbillige."

Kongehuset har meddelt, at H.K.H. Prins Joachim – sammen med sin familie – flytter til Paris fra september 2019 til sommeren 2020 med henblik på at deltage i et militært uddannelsesforløb. Der er således tale om et uddannelsesforløb i udlandet af midlertidig karakter. Et sådant ophold indebærer efter Statsministeriets vurdering ikke, at Folketinget efter grundlovens § 11, 2. pkt., skal meddele samtykke til, at prinsen modtager årpenge i den nævnte periode.

Det bemærkes, at Folketinget heller ikke ses at have meddelt samtykke til, at H.K.H. Kronprins Frederik modtog årpenge i perioden 1992-93, hvor han læste statskundskab i USA.