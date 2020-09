Lukker i: - Ja, men tak for i dag

Fra den ene yderlighed til den anden.

I sommer var prinsesse Marie usædvanlig meddelsom, da hun i et interview med Se og Hør udtalte, at hun og Joachim ikke beslutter alting selv i forbindelse med en samtale om parrets franske flytning.

- Det er ikke altid os, der bestemmer, sagde hun ifølge Se og Hør og afbrød Joachim, der er ved at fortælle om sit karriereskifte fra at være landmand i Møgeltønder til at tage en militæruddannelse og blive forsvarsattaché i Paris.

I dag var hun en kvinde af ganske få ord, da hun mødte pressen foran Folkekirkens Nødhjælps danske hovedkvarter i København.

Da Ekstra Bladet spurgte om den dybere mening bag udtalelsen, flygtede hun straks.

- Deres kongelige højhed, i sommer sagde De, at det ikke er alting, I bestemmer selv, i en samtale om prins Joachims …

- Ja, men tak for i dag, afbrød Marie og vendte om på hælen.

- Deres kongelige højhed, hvad mente De egentlig med den udtalelse?

- God dag.

- Hvad mente De egentlig med den udtalelse?

Spørgsmålet forblev ubesvaret, og Marie fortsatte ind ad glasdøren hos Folkekirkens Nødhjælp.

Artiklen fortsætter under videoen...

Lektor ved Københavns Universitet Sebastian Olden-Jørgensen, der har speciale i det danske kongehus, har tidligere udtalt, at Joachim og Marie ikke selv besluttede at rejse til Frankrig.

Han mener, at den danske exit kan skyldes, at Joachim og Marie blev en klods om benet for kongehuset.

- De (Joachim og Marie, red.) siger det selv ret tydeligt, at der ikke har været fuld enighed om, at de skulle af sted.

- Det er et vidnesbyrd om, at det her har været noget, de har diskuteret i kongehuset.

- Det har været et problem og altså ikke været fuld enighed på Joachim og Maries vej til Frankrig, men det betyder ikke, at man ikke kan være glad for resultatet, selvom der har været bump på vejen derhen, har han tidligere sagt til Ekstra Bladet.