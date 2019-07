Lynhurtigt salg: Kongeligt slot solgt

Bare én uge.

Længere tog det ikke at finde en køber til Danmarks sjettedyreste hus, Gurrehus i Nordsjælland, der tidligere har tilhørt prins Georg af Grækenland.

Det oplyser Boliga.dk.

Det er ikke bare gået hurtigt, det har også været rigtig dyrt: Hammerslaget på den over 2590 kvadratmeter store bolig fra 1883 endte på intet mindre end 49,8 millioner kroner.

Liebhavermægleren Ivan Eltoft Nielsen, der stod bag nogle af landets helt store hussalg sidste år, bekræfter salget over for Boliga, men har ikke yderligere kommentarer til handlen.

Den nye køber kan nu gå i gang med at sætte sit præg på de over 30 værelser og nyde udsigten ud over Gurre Sø.

Årets næstdyreste salg

Da Gurrehus kom til salg i midten af juni, lød udbudsprisen på 52 millioner kroner. Et afslag på 2.200.000 kroner resulterede i en underskrift på skødet.

På trods af den lille prisjustering er det stadig det næstdyreste hussalg i 2019 indtil videre ifølge Boliga.dk.

Det dyreste salg skete tidligere på sommeren, hvor en villa med 12 værelser på Lemchesvej i Hellerup blev solgt for svimlende 53 millioner kroner.

Renæssanceslottet Gurrehus har som nævnt huset kongelige, men det har også været ejet af Forsvaret, der brugte det som officersskole. De seneste år har det fungeret som et eksklusivt landsted.

Prins Georg af Grækenland var barnebarn af Christian den 9. Hans far blev født som prins Vilhelm til Danmark, indtil han i 1862 blev valgt som konge af Grækenland. Her tog han navneforandring til Georg den 1.

Hans søn prins Georg blev født i 1869 på Korfu af den russiskfødte dronning Olga og blev siden uddannet søofficer i Danmark.

Han blev gift med den franske prinsesse Marie Bonaparte i 1882 og havde Gurrehus som sommerbolig fra 1914 og frem til sin død i 1957.

