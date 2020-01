Majestætisk jagtslot samler støv: - Det er åndssvagt

Lokale håber, at regenten åbner mere op for Eremitageslottet, som de kongelige kun bruger få dage om året

Grå skyer suger farverne ud af ellers frodige Dyrehaven umiddelbart nord for København.

Her hviler det kongelige jagtslot Eremitageslottet på toppen af Eremitagesletten med udsigt over en stor del af Dyrehavens 1100 hektar land og vandet i Øresund.

Men slottet ligger øde hen.

Så almindelige folk kan glemme alt om at få en kop kaffe og varmen indenfor efter en travetur igennem den kølige vinterskov.

Eremitageslottet er omgivet af rå natur i nationalparken Dyrehaven, hvor kronhjorten kan gå frit på de i alt 1100 hektar jord. Foto: Aleksander Klug

Dronningen, som har retten til at bruge slottet, kommer da heller aldrig forbi trods den majestætiske beliggenhed.

Sidste gang, hun ifølge offentligt tilgængelige kilder besøgte slottet, var for seks et halvt år siden, da hun 18. juni 2013 genåbnede slottet sammen med nu afdøde prins Henrik efter en bekostelig renovering.

Hun kan ellers komme der, så ofte hun har lyst, idet staten har stillet det til rådighed kvit og frit.

Ifølge den såkaldte civillistelov er i alt seks af statens ejendomme, heriblandt Eremitageslottet, således gratis for kongehuset at benytte, men som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, gør kongehuset sjældent brug af denne luksus.

Timer om året

Heller ikke de andre kongelige står i kø for at nyde slottet og dets beliggenhed. Eremitageslottet bliver faktisk kun brugt af kongehuset enkelte dage om året.

I år fandt Mary vej til slottet 3. november til den årlige Hubertusjagt, hvor hun ved jagtens afslutning vinkede til de fremmødte fra balkonen og forlod matriklen hurtigt derefter.

Prinsesse Benedikte afholdt i år en fødselsdagsreception på slottet - ellers har der været kongeligt tomt i 2019.

Hjorte græsser fredeligt i grupper af op mod 50, og måger hviler vingerne for en stund, indtil en motionerende franskmand på rulleski og med stave i begge hænder farer stakåndet forbi dem langs den asfalterede vej med kurs mod Eremitageslottet. Foto: Aleksander Klug

Ifølge Slots- og Kulturstyrelsen bruger kongehuset også slottet til jagtmiddage, men Naturstyrelsen, der står for kongehusets jagter, oplyser, at der ikke har været afholdt en jagtmiddag inden for de seneste fem år på Eremitageslottet.

Sandsynligvis skal man endnu længere tilbage for at finde en dag, hvor kongehuset har afholdt jagtmiddag, forlyder det.

Dermed fiser statens udgifter til vedligeholdelse og opvarmning af Eremitageslottet ud i den blå luft.

Ekstra Bladets aktindsigter i styrelsens udgifter viser, at der alene sidste år blev brugt 2.180.854 skattekroner til vedligeholdelse og 57.632 kroner på opvarmning. I tidligere år har varmeregningen været endnu større.

Kongehuset ønsker ikke at kommentere artiklen.

Folk står ikke i kø Eremitageslottet er åbent for rundvisninger tre måneder om sommeren, et par dage i løbet af påsken og i efterårsferien mod betaling af entre på 125 kroner. Deltagelse kræver forudgående tilmelding. Men københavnere og nordsjællændere står ikke ligefrem i kø ved billetlugen. Siden genåbningen i 2013 er besøgstallet faldet markant, viser tal fra Nationalmusset, som står for rundvisningerne. I årene 2015-2017 var besøgstaller ned og runde 3000 årligt. I år har godt 5700 været forbi. Indtægterne fra rundvisningerne er da også så sparsomme (omsætningen var godt 700.000 kroner i 2019), at de blot dækker udgifterne til Nationalmuseets omkostninger til til blandt andet ansatte, oplyser Nationalmuseet.

Lokal: Spild af penge

Helena Frank, der har redet på hest på Eremitageslettet, ryster på hovedet over tomheden på Eremitageslottet. Foto: Aleksanger Klug

Det er spild, mener Helena Frank, der iklædt tyk jakke og gummistøvler er ude at lufte sin vens hund denne decemberdag.

- Det er åndssvagt, at det ikke bliver brugt noget mere, siger hun.

Den 24-årige er vokset op i området og ved, at kongehusets tilknytning tiltrækker turister.

Derfor mener hun også, at Margrethe bør gøre mere ud af at åbne slottet for offentligheden.

- Jeg tror ikke, at hun kommer til at gøre det, men det kunne være fedt, siger hun.

Landskabsarkitekten Ragner Christiansen dyrker gerne den daglige motion i Dyrehaven, men vil gerne bruge Eremitageslottet til mere end at strække ben op ad. Foto: Aleksander Klug

Den 54-årige Ragnar Christiansen tager et kort hvil fra sin løbetur i Dyrehaven for at give sin mening til kende.

Han mener, at man bør åbne Eremitageslottet for kulturelle indslag såsom teater og bygge en kaffeserverende café ved slottet for at tiltrække folk.

- Kultur tiltrækker måske tre procent, men et godt kaffehus … det batter.

- Eremitageslottet er et knudepunkt i parken, men der mangler liv i det.

- Det er en dårlig udnyttelse, at man kan komme ind i slottet nogle måneder om året. Det skader ikke noget at give slottene mere liv, siger Ragner Christiansen.