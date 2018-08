Margrethe måtte bag i køen

CAHORS (Ekstra Bladet): Strålende sensommersol over farverige boder med friske, lokale råvarer. Markedet i Cahors tog sig ud fra sin bedste side onsdag formiddag, og man forstår, hvorfor det i årtier har været en slags uofficiel kongelig hofleverandør.

Dronning Margrethe, der tog på sommerferie i Frankrig i torsdags, besøgte allerede markedet lørdag. Men man kan som bekendt ikke få for meget af en god ting, og således indfandt den 78-årige monark sig endnu engang på pladsen foran byens katedral for selv at klare sine indkøb. For en sjælden gangs skyld. Med sig havde hun sin hofdame og to PET-agenter.

Margrethe og Annelise Wern gør som de lokale og har indkøbskurve med hjemmefra. Foto: Anthon Unger

Se også: Vrissen Joachim om fremtiden for Cayx: - Tag det nu roligt!

Margrethe er kommet i Cahors nord for Toulouse, lige siden hun blev forlovet med den daværende grev Henri de Monpezat, hvis familie er opvokset i området. Og i 1972 investerede parret i vinslottet Château de Cayx, der ligger omkring 20 minutters kørsel fra centrum.

Men i år er første gang, at Margrethe er alene på sommerferie på slottet, hvor prins Henrik tilbragte meget tid i sine sidste år.

- Ja, hun er jo blevet alene nu, konstaterer en af de faste handlende, da snakken falder på den tidligere prinsgemal, der gik bort i februar.

Kondolerede med tabet

Philippe Champagne har solgt fisk til dronningen i mange år, og derfor faldt det ham også naturligt at komme ind på prins Henriks bortgang, da han mødte Margrethe tidligere på dagen.

- Jeg kondolerede med hendes tab, forklarer han til Ekstra Bladet, der møder ham i hans stand på markedet.

Margrethe kvitterede ifølge Champagne med et 'merci'.

Dronningen så nu til at være i ganske strålende humør, som hun bevægede sig rundt på pladsen og lod sig friste af både gamle kendinge og nye, spændende boder.

Den franske fiskehandler er - som alle de lokale handlende - meget glad for den danske dronning, der ikke tiltrækker sig megen opmærksomhed fra de lokale.

- Hun er meget, meget venlig. Og hun står i kø som alle andre, slår han fast.

Efter omkring en times tid på markedet drejede dronningen og hendes følge ned ad en sidegade, hvor en stor BMW med danske nummerplader holdt parkeret.

I morgen er det tilbage på arbejde, når Margrethe for første gang i ti år afholder pressemøde på Château de Cayx.

Det sker i anledning af den franske præsident Macrons besøg i Danmark 28. og 29. august. Ekstra Bladet dækker naturligvis pressemødet, der begynder klokken 11.30.

Philippe Champagne solgte pighvar til dronningen. I lørdags købte hun en guldbrasen, der - meget apropos - går under navnet 'dorade royale' på fransk. Foto: Anthon Unger

Det købte Margrethe Pighvar Pølse Tre typer ost – Trappe d’Echourgnac, Brillat Savarin og Cantae Jeune Haricots beurre Fire poser med lavendel for 10 euro

Se også: Tre dage i Afrika: Fløj, spiste og boede på hotel for en million

***

Kongelig kokain?

Hos Bernadette Delcasse kan man få lidt, der river i næsen. Lavendel, forstås. Foto: Anthon Unger

År efter år har Margrethe kigget langt efter Bernadette Delcasses bod med lavendelprodukter, men først i går fiskede hun pungen op af lommen og afslørede, at hun – ligesom danskere flest – holder af et godt tilbud.

Hun ville ifølge Delcasse have købt tre små lavendelposer à 3 euro stykket, som man for eksempel kan lægge i sit nyvaskede sengetøj, men endte med fire, da der var tilbud.

- Der er kokain i poserne, men sig det ikke til andre, jokede den nyslåede hofleverandør til Ekstra Bladet.

- Jeg kan sagtens genkende hende. Jeg har set hende med hendes bodyguards, og så gik min far på jagt med prins Henrik for mange år siden, tilføjer hun.

Og så skal jeg også have sådan én... Margrethe var i hopla hos fiskemanden. Foto: Anthon Unger

Ost, ost, ost

Uhm, smagsprøver! Foto: Anthon Unger

Gilles Ballu har solgt oste til dronningen i mere end ti år. På onsdagens marked røg der hele tre i den medbragte indkøbskurv hjem til ostebordet på slottet.

- Hun er meget sød og venlig – en meget behagelig person, siger han om sin blåblodede stamkunde.

Ligesom mange andre lokale i Cahors gør han ikke videre stads af dronningen.

- Folk ved, hvem hun er, men opfører sig diskret omkring hende, forklarer han.

Gilles Ballu og hans ostehandel er et af de mere faste stop på dronningens rute. Foto: Anthon Unger

En dronning kom forbi

Dronningen og hendes hofdame Annelise Wern lagde også vejen forbi en kurvehandler, hvor Wern købte en stor, flettet strandtaske for beskedne 25 euro.

- Jeg fik at vide, at det var en dronning, lød det fra den overraskede sælger, der ikke tidligere havde mødt Margrethe på markedspladsen.

Dronning Margrethe sparede to euro ved at slå til på Bernadettes tilbud. Foto: Anthon Unger

Se også: Dronningen genoptager gammel sommertradition