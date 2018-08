Margrethe om indvandrere: De skal vide, at de er i Danmark

Hvis man ønsker at bo i Danmark, skal man følge vores måde at leve på.

Det slog dronning Margrethe fast torsdag formiddag, hvor hun tog imod franske journalister forud for Emmanuel Macrons statsbesøg i Danmark 28. og 29. august.

Her blev hun spurgt til, hvordan Sverige og Danmark har tacklet indvandring forskelligt.

- Ja, det er dér, hvor man kan se, at vi er forskellige. Det kan overraske, men sådan er det. Sverige er geografisk meget større end Danmark, og der er derfor også en større befolkning. I Danmark er alle meget tættere på hinanden, så man lægger mærke til forskellene, forklarede hun til pressemødet for et række franske medier, som den danske presse havde mulighed for at være til stede ved.

- Men det er vigtigt, at de folk, der kommer her til vores land, ved, at de nu er i Danmark, og at der er en måde at leve på, som de ikke kan se bort fra, slog hun fast.

Margrethe på terrassen foran Cayx. Foto: Anthon Unger

Det er langt fra første gang, at den ellers politisk neutrale Margrethe tager bladet fra munden, når det gælder netop indvandring.

Ændret holdning

I den efterhånden berømte nytårstale fra 1984 advarede hun danskerne med at komme med ’små, dumsmarte bemærkninger’ over for indvandrere.

Siden lader det dog til, at den 78-årige har skiftet mening, eller i hvert fald nuanceret sin holdning til nytilkommere.

Det slog hun fast i et interview med Berlingske i anledning af sin halvrunde fødselsdag i 2015.

- Ja, vi skal tage imod, men vi skal også fortælle, hvad vi forventer. For det er vores samfund, de kommer til. Vi skal gøre plads til dem, men de skal forstå, hvor de er kommet hen i verden. Det ene sted er ikke det samme som det andet på kloden. Vi er et gammelt samfund, som gerne tager os af folk, som trænger til at blive taget sig af, men vi vil også gerne have, at de forstår, hvor de er kommet hen. Det, tror jeg, er meget væsentligt.

Samme holdning skinnede igennem i bogen 'De dybeste rødder - Dronningen fortæller om Danmark og danskerne', der udkom i efteråret 2016.

Her slog hun fast, at vi nok har undervurderet integrationens udfordringer.

- Vi troede nok, at den slags ting ville gå i sig selv. Hvis man gik på gaderne i København og drak det kommunale vand og tog den kommunale bus, blev man nok dansker i løbet af kort tid, sagde hun, men tilføjede også, at sådan er det ikke gået.

- Det er ikke en naturlov, at man bliver dansker af at bo i Danmark. Det gør man ikke nødvendigvis. Der skal skiftes lidt af jorden i potten, tror jeg. Man må gerne beholde sine rødder, men man skal sørge for, at jorden er frisk, lyder det i bogen, hvor dronningen slår fast, at hun ikke selv har løsningen på den komplekse problemstilling.

- Hvis jeg vidste det, ville jeg vel nok være en klog kone. Det er ikke spor nemt, og hvordan man tackler det, er jeg ikke den, der kan sætte ord på. Men vi skal finde ud af det, og jeg tror på en måde, vi skal være glade for, at vi har opdaget, at det er vanskeligt, for så kan vi dog bedre se problemerne i øjnene og gøre noget fornuftigt ved dem, siger hun.

Dagen før det dobbelte pressemøde ladede Margrethe op med en tur på markedet i Cahors, hvor hun han handlet i årevis. Foto: Anthon Unger

Bliver på pinden

På det franske pressemøde blev Margrethe naturligvis også spurgt til sit kommende møde med den franske præsident.

- Jeg har mødt alle de franske statsoverhovedet. Eller næsten. Jeg glæder mig til at møde hr. Macron, som jeg har hørt meget om. Han beviser også, at man kan lede et land uanset alder, sagde den 78-årige med et glimt i øjet.

Meget apropos ville en af de franske journalister – ligesom de danske – vide, om konger og dronninger af Danmark 'aldrig går på pension'. Svaret var det samme som altid: 'Nej, det er der ikke tradition for'.

- Hvad synes De om det?

- Jeg synes, det er en tradition, der er værd at holde i hævd, hvis det er muligt.

En smagsprøve hos den lokale ostehandler i Cahors. Foto: Anthon Unger

