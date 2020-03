Margrethe på tiggergang: Fik taffelstole for seks millioner

Selvom dronning Margrethe modtog over 85 millioner kroner i apanage sidste år, er hun gået på tiggergang til rige venner i erhvervslivet for at sikre finansiering af 400 nye taffelstole.

Margrethe trykprøvede de gråmalede stole sammen med de gavmilde donorer ved en besigtigelse sidste uge. Officielt tages stolene dog først i brug på hendes 80-års fødselsdag til en gallamiddag på Christiansborg 16. april.

Taffelstolene er ifølge kongehuset selv en fødselsdagsgave fra seks store fonde, heriblandt en LEGO-fond, Hempel Fonden og Salling Fondene, der hver har spyttet en million kroner i kassen for at få den danske møbelproducent PP Møbler til at konstruere designerstolene til en værdi af 15.000 kroner stykket.

På tiggergang

Fødselsdagsgaven fra de seks fonde er langtfra en spontan gave.

De har betalt for taffelstolene Ekstra Bladet har rettet henvendelse til de seks fonde for at spørge, hvorfor de har doneret til taffelstolene, og om de forventer at få noget igen. ’Ole Kirk’s Fond har sammen med en række andre fonde doneret en fælles gave til Kongehuset i anledningen af Dronningens 80-års-fødselsdag. Fonden har bevilliget 1 mio. kr. til anskaffelse af taffelstole’, skriver Karin Skjødt Hindkjær, direktør i Ole Kirks Fond, i en mail. ’På baggrund af ansøgningen har Hempel Fondens bestyrelse valgt at donere 1 million kroner som tilskud til produktionen af de nye taffelstole sammen med og på samme måde som 5 andre fonde med almennyttige formål.’ ’Donationen er almennyttig og indebærer på ingen måde forventning om modydelser af nogen art’, skriver Søren Bech Gade, der er kommunikationsansvarlig i Hempel Fonden, i en mail. ’Augustinus Fonden har doneret 1 million kroner til de nye taffelstole. Ud over at være en gave til Hendes Majestæt Dronningen er de en donation til hele Danmark, da taffelstolene anvendes ved mange repræsentative lejligheder af det officielle Danmark, og netop disse meget nordiske stole smukt repræsenterer dansk møbelkunst’, skriver Cecilie Wallengren, der er seniorkoordinator i Augustinus Fonden, i en mail. ’Stolene er dansk designet og dansk produceret og fonden anså det for naturligt at støtte dette formål i lyset af fondens vedtægt.’ ’(…) Da der er tale om en almennyttig donation forventer fonden naturligvis ikke nogen modydelse’, skriver Sten Scheibye, der er formand i Knud Højgaards Fond, i en mail. ’Jeg kan oplyse at Ny Carlsbergfondet bevilget bidraget til taffelstolene i 2018 efter en ansøgning fra hoffet.’ ’Vores begrundelse var, at vi derved støttede en vigtig dansk kunsthåndværks-tradition, hvilket står centralt i vores fundats. Bidragets størrelse var 1 million. Vi er en almennyttig fond og forventer naturligvis ingen modydelser af nogen art ifm. vore bevillinger’, skriver Morten Kyndrup, der er formand i Ny Carlsbergfondet, i en mail. ’Salling Fondene uddeler hvert år i størrelsesordenen 150 mio. kroner indenfor blandt andet idræt, sundhed, forskning og velgørende formål. Der modtages ingen modydelser i forbindelse med Salling Fondenes donationer’, skriver en presseansvarlig i en mail på vegne af Salling fondene. Vis mere Luk

Sandheden er, at kongehuset i 2018 selv henvendte sig til de seks fonde, hvoraf flere er kendt som gode venner af kongehuset, med en ansøgning til et stoleprojekt, dronningen allerede arbejdede på.

Af ansøgningen til fondene fremgik det, at Margrethe havde indledt en dialog med snedkermester Ejnar Pedersen og arkitekt Søren Holst Pedersen fra PP Møbler om at skabe en erstatning til de faldefærdige guldstole, som hidtil blev brugt ved kongehusets fester.

Dronningens drøm var at bygge en bæredygtig stol, der var mere robust end sin forgænger, og som kunne stables, når den ikke var i brug.

Nu skulle der bare skaffes finansiering til projektet.

Tekst fra kongehusets ansøgning. Foto: Rekonstrueret/Mikael Forshammer

Stor reklameværdi

Som Margrethe ved efter næsten fem årtier på tronen, giver pengestærke fonde gerne en hånd, når der er brug for en saltvandsindsprøjtning i de kongelige budgetter.

Det skyldes, at der er en kolossal reklameværdi samt en royal blåstempling af personerne bag gaverne at hente, hvis kongehuset gengælder med en optræden ved hovedkvarteret eller med en invitation til en kongelig fest.

Fondenes iver efter at hjælpe kongehuset understreges i dette tilfælde af fondenes velvillighed til at gå stærkt på kompromis med egne uddelingspolitikker.

Eksempelvis støtter LEGO-fonden Ole Kirk's Fond specifikt udsatte børn, mens Hempel Fonden fokuserer på forskning, uddannelse og natur.

Fondene slipper dog for myndighedspåtale, når de afviger fra uddelingspolitikken.

Det skyldes, at så længe de ifølge vedtægterne skal støtte abstrakte 'kulturelle formål', er kongehus-støtten også juridisk berettiget.