Margrethe skruer ned for miljøsvineriet

Kongehuset har med Margrethe i spidsen i årevis slået et slag for klimaet ved togter til Grønland, i nytårstaler og ved møder med udenlandske statsoverhoveder.

Det har imidlertid igen og igen knebet med at sætte handling bag ordene.

En mere sort livsstil med rejser i privatfly og helikoptere til og fra arbejde og lange sejladser med kongeskibet Dannebrog har i årevis kostet dyrt i klimaregnskabet.

Får fjernvarme

Ligeledes begyndte danskerne allerede for årtier siden at erstatte oliefyret med fjernvarme i boligen særligt på landets politikeres opfordring.

Alt i mens beholdt vores 78-årige dronning ufortrødent den for klimaet mere skadelige energiform på hendes sommerresidens Marselisborg Slot, men det er ved at være fortid nu.

Siden december sidste år har hun iværksat en større ombygning for at få fjernvarme installeret på Marselisborg.

Det fremgår af Aarhus Kommunes byggesagsarkiv.

Margrethe og prins Henrik fik den fornemme bygning foræret af kong Frederik, da de blev gift i 1967, hvorefter de igangsatte en række større ombygninger indvendigt.

Marselisborg Slot flagede på halt i begyndelsen af året, efter prins Henrik gid bort. Foto: Anita Graversen

Tre gange er der inden for det seneste år blevet lavet arbejder på Marselisborg Slot i forbindelse med oliefyr, står der i arkivet. Senest i juni.

Per Meldgaard Andersen, der ejer firmaet A.A. service og transport Danmark, har udført arbejdet for dronningen på Marselisborg Slot.

- Jo, jo, vi arbejder i hele landet. For dronninger, præsidenter, ambassader, ja, så det er meget normalt.

- Vi har været derude flere gange, for der er jo flere tanke, der blev tømt og fyldt med sand. Der er jo gæsteboliger, der er slotte, værksteder og så videre, forklarer han.

Per Meldgaard Andersen kommer fra Hjortshøj nord for Aarhus. Foto: Privat

Virksomhedsejeren er specialiseret udi at gennemgå olietanke og lukke dem af, hvis man ønsker at erstatte den noget forældede energiform.

Han fastslår, at Margrethes nye fjernvarmesystem er markant mere skånende for miljøet end oliefyret.

Selvom det er 117. gang, at han udfører den slags arbejde, var det noget særligt at gøre det for dronningen.

- Det var jo meget specielt, men vi havde lavet noget ovre i garagen på Amalienborg og noget i staldene. Vi har været på Mærsk og hos IBM, så til sidst bliver det en del af en normal dag, forklarer han.

Ingen drikkepenge

Hans firma blev ikke budt på vådt eller tørt efter endt arbejde og fik da heller ingen drikkepenge af majestæten.

- Ikke mig bekendt, siger han og griner.

Med et overskud på to millioner kroner efter skat sidste år er sidstnævnte måske heller ikke nødvendigt. Han gav da heller ikke afslag i prisen, bare fordi det var dronningen, der spurgte om hans hjælp.

- Der er jo sådan en bobestyrerer, der finder ud af, hvor man skal sende regningen hen, så det kører meget automatisk. Der er ikke så meget i det, siger Per Meldgaard Andersen.