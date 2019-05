Margrethe stikker til søs: Koster 640.000 om dagen

Den røde løber blev rullet ud, royalisterne stod klar, og kanonerne på batteriet Sixtus affyret.

I går indviede dronning Margrethe årets sejlsæson med en symbolsk ombordstigning på Dannebrog ved Toldboden i København.

Dermed kan skattebetalerne se frem til, at der i år bliver spenderet et millionbeløb på de blåblodedes luksusliv til søs.

640.000 i døgnet

Tal fra Forsvaret viser, at det sidste år kostede instansen 41 millioner kroner at holde Dannebrog flydende.

Med 64 såkaldte sejldøgn - dage til søs - gav det en gennemsnitlig pris pr. døgn på 640.000 kroner, og den udgift kommer efter alt at dømme til at være i samme størrelsesorden i år.

I Storbritannien har man for længst skrottet kongeskibet Brittania, fordi det var for dyrt, men i Danmark fastholder kongehusets ufortrødent Dannebrog.

Margrethes vink er bekostelige og løber op mange tusinde kroner, når hun ankommer til søs. Foto: Ritzau Scanpix/Keld Navntoft

Ifølge historiker Lars Hovbakke, der har kendskab til det danske kongehus, skyldes det, at kongehuset mener, at de benytter Dannebrog til at samle danskerne.

- Det er en måde at vise, at man er kongehus for hele landet, for eksempel på de årlige sommertogter, hvor de besøger en eller flere kommuner.

- Det er en tradition, der opstod i begyndelsen af 30’erne, efter kongehuset mistede deres politiske magt og skulle være et nationalt samlingspunkt, siger han.

Privat luksus

Lars Hovbakke vurderer, at de kongelige har en privat interesse i at beholde Dannebrog.

Den 78 meter lange skyde er fyrsteligt indrettet og rummer et arbejdsværelse, flere saloner og selvsagt soverum. Når skiber sejler, varter besætningen de kongelige op, så de ikke skal røre en finger.

De kongelige chartrer også Dannebrog til private, uofficielle sejladser.

Eksempelvis brugte kronprinsparret privat fem dage i deres ferie på skibet sidste sommer, ligesom prins Henrik år efter år på uofficielle sejladser er sejlet med jagtkammerater til Bornholm for at skyde bukke.

Kongeligt svineri

Udover den økonomiske udgift koster Dannebrog på klimakontoen. I 2018 slugte Dannebrogs dieselmotor ifølge Forsvaret 215.000 liter brændstof.

Det svarer ifølge Vedvarende Energi til en CO2-udledning på 589 ton. Til sammenligning udleder en gennemsnitlig husstand i Danmark 22 ton om året.

Lars Hovbakke fastslår, at kongehuset kan tage Dannebrog ud af drift og spare samfundet for både den økonomiske og CO2-mæssige udgift, hvis de ønsker det.

- Det kunne man i princippet godt, men det er et valg, man har truffet fra kongehusets side, at man vedligeholder den her tradition, siger Lars Hovbakke.

Kongehuset vil ikke kommentere historien.