Margrethe taber højde

De fotos af dronning Margrethe, kronprins Frederik og prins Christian, som hoffet har publiceret op til regentens 80 års fødselsdag, viser med al tydelighed, at dronningen har tabt højde.

Forklaringen kan være tiltagende knogleskørhed, en arvelig lidelse som også Margrethes mor, dronning Ingrid var hårdt ramt af i årene frem til sin død i 2000.

Stærkt arvelig

Sygdommen osteoporose er stærkt arvelig og vil ytre sig med 50 procents risiko, hvis den optræder hos blot en af forældrene.

Dronning Ingrids rygproblemer var tydelige i 1999, men det afholdt hende ikke fra at åbne en ny børneafdeling på Hillerød Sygehus sammen med blandt andre Lars Løkke. Foto: Ricky John Molloy

Som datter af den 1,91 meter høje kong Frederik har den danske regent i knap fem årtier raget markant op over andre af Europas monarker. Da hun i 1967 blev gift med den høje, franske diplomat og greve Henri de Montpezat, var brudeparret bogstaveligt talt i øjenhøjde.

Nu er Frede højere

Dronningens højde har i årevis været oplyst til 1,82 meter, hvilket er det samme som kronprins Frederik plus-minus en enkelt centimeter, men sådan er det ikke mere.

Hvor meget Margrethe i dag måler fra isse til hæl er uvist. Umiddelbart ser højdetabet ud til at være mindst ti centimeter.

På de nye officielle billeder, som fotograf Per Morten Abrahamsen tog i sidste halvdel af 2019, ses det tydeligt, at dronningen i dag er et halv hoved lavere end Frederik. Selv barnebarnet prins Christian har overhalet farmor i højden.

Stadig en rank kvinde

Dronning Margrethe har ikke officielt udtalt sig om sin vigende højde. Der har heller ikke været noget fremme om aktuelle rygproblemer, men hun blev opereret for slidgigt i ryggen helt tilbage i 2003.

Sin høje alder til trods er dronningen fortsat rank af statur i modsætning til dronning Ingrid, som fysisk blev mere og mere præget af sygdommen.

Ekstra Bladet har kontaktet hoffet for en kommentar, men kongehusets kommunikationsafdeling ønsker ikke at udtale sig.

Kan hjælpes af medicin

Højdeforskellen mellem regenten og tronfølgeren var sværere at få øje på i 2004, da Mary giftede sig ind i familien. Foto: Peter Hove Olesen

- Når ryghvirvlerne en for en falder sammen som følge af knogleskørhed, behøver det ikke nødvendigvis at være smertefuldt, siger professor og ekspert i osteoporose, Bente Langdahl, Aarhus Universitetshospital.

- I mange tilfælde kan osteoporose holdes i skak med medicin. Ødelagte knogler bliver dog ikke gendannet, og derfor er det vigtigt at behandle tidligt i forløbet.

Bente Langdahl udtaler sig i denne sammenhæng generelt og har ingen viden om dronning Margrethes eventuelle sygdomme.

Kan afsløres af røntgen

- Når vi taler med patienterne om lidelsens opstart, har omkring en tredjedel ingen erindring om pludselige jag eller længerevarende rygsmerter. De har måske bare døjet lidt med ryggen. Ikke nok til et lægebesøg eller et røntgenbillede.

- Røntgen vil ellers hurtigt afsløre lidelsen og er en sikker måde at diagnosticere på, siger Bente Langdahl.

Hvis osteoporosen ubehandlet nedbryder en hel rygsøjle, kan et menneskes højde synke over 20 centimeter.

- Begynder man at tabe højde som følge af osteoporose, kan det godt gå ret hurtigt. Måske hjulpet på vej af en aldersmærket rygmyskulatur. Så følges tingene jo ad.

