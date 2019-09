Margrethe tier om kæmpeudgift

Regenten undlod at svare på spørgsmål om økonomien bag kongeskibet, der i dag afrundede sejlsæsonen

Dronningen tav i dag.

Vejret var ikke til at sole sig i, men ordlyden af Ekstra Bladets spørgsmål hjalp vist heller ikke på det.

- Deres majestæt, Dannebrog koster omkring 42 millioner kroner om året. Er det pengene værd?

Den 79-årige regent sendte Ekstra Bladets udsendte et vink og et kortvarigt blik og steg så ufortrødent ind i sin Bentley Mulsanne.

Voluminøs udskrivning

Anledning var dagens afslutning på denne sejlsæson.

Som sædvanlig bliver den markeret med en pompøs afmønstring i Københavns Havn og en voluminøs udskrivning i Forsvarets økonomiafdeling.

Sidste år kostede kongeskibet myndigheden knap 42 millioner kroner, og beløbet forventes at være i samme størrelsesorden i år.

Den røde løber var rullet ud, da Margrethe gik i land til lugten af krudt og lyden af Batteri Sixtus' kanoner. Foto: Jonas Olufson

I 2019 har Margrethe brugt skibet til sit sommertogt, som er blevet forkortet, i takt med at det efterhånden er mere end et årti siden, hun rundede statens stigende pensionsalder.

Kronprinsparret chartrede skibet til at sejle til Bornholm, hvor de deltog i øens udgave af Royal Run.

Senere bookede de skuden til deres fem dage lange og private ferie med de royale arvinger, Christian, Isabella, Vincent og Josephine.

Dyr i drift

Den største del af udgiften til Dannebrog går til drift.

Af Forsvarets opgørelse over udgifter til Dannebrog i andet kvartal i år fremgår det, at 70 procent - eller 11,5 millioner kroner ud af samlede 16,3 millioner kroner - gik til at holde skibet sejlende.

Posten tæller udgifter til brændstof, havneafgifter, lods og vedligeholdelse.

De resterende 30 procent - eller 4,8 millioner kroner - gik til besætningen af officerer, sergenter, konstabler samt jagtkaptajnen og de 39 værnepligtige.

Med 27 sejldage i andet kvartal var gennemsnitsprisen på et sejldøgn således 603.703,7 kroner i det kvartal.